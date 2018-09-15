住房城乡建设部：对投机炒房等乱象发现一起查处一起

记者从住房和城乡建设部获悉：7部委联合发布《关于在部分城市先行开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动的通知》以来，各地陆续查处违法违规的房地产企业和中介机构。根据近期查处情况，住房城乡建设部通报了各地专项行动查处的第二批违法违规房地产开发企业和中介机构名单。
住房城乡建设部表示，各地要把打击侵害群众利益违法违规行为，作为整治房地产市场乱象工作的重中之重，对投机炒房、房地产“黑中介”、违法违规房地产开发企业和虚假房地产广告等房地产乱象发现一起，查处一起，并予以曝光。
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