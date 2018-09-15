原标题：北京发布住房公积金新政 部分年轻刚需购房者“重新规划未来”

“北京公积金出新政：认房又认贷，每缴存1年可贷10万元。”9月13日晚，北京某事业单位员工王逸看到手机屏幕上弹出了这条消息，正和朋友吃饭的他立刻放下了筷子，匆匆点击阅读之后，拨通了房产中介的电话。电话那头，一直带他看房的中介人员和他一样着急，劝他当晚开始准备资料，加速办理网签，赶在新政正式实施前办理完毕。

当晚，北京住房公积金管理中心对外发布《关于调整住房公积金个人住房贷款政策的通知》（以下简称《通知》）。根据《通知》，从2018年9月17日开始，北京的市管公积金将“认房又认贷”，同时贷款额度与缴存年限挂钩。

此前，公积金贷款额度最高是120万元，缴存时间的长短并不会影响额度；而新政出台后，每缴存1年可贷10万元，缴存年限不够1整年的按1整年计算，最高可贷120万元。这意味着，如果工作未满3年的王逸不能赶在9月17日新政实施前完成网签，那么他使用公积金贷款的额度将从120万元降低到最多30万元。以25年贷款期限为例，目前公积金贷款的利率为3.25%，商贷利率则为4.9%，理想状况下，他购房月供也要多800多元。这对月收入不足万元的他来说，是一笔不小的开支。

虽然从昨夜到今天，王逸忙得不可开交，但在大多数年轻刚需购房者眼中，他是幸运者。此间有分析指出，北京公积金新政使得刚需一族购房成本增大。采访中，很多年轻刚需族表示不得不“重新规划未来”。

“我手头有3位年轻客户，昨天政策一发布，他们就开始联系我，咨询我之后的结果是，3个人都不得不改变自己购房计划。”北京市朝阳区某房产中介的一位负责人今天在接受《工人日报》记者采访时说。

该负责人说，一位工作刚两年的年轻人，看中了北京市朝阳区劲松区域一套50平方米的二手房。“如果按照原来的组合贷款额度，首付时可以使用120万元公积金贷款加90万元商业贷款。但按照新政，这名客户公积金贷款额度不高的情况下，选择商业贷款210万元，算下来每个月要比原来多还款约1100元，累计还款总额多出了30多万元。而本已‘高不可攀’的房价让另外两位年轻购房者决定放弃近期购房计划，他们在观望，新政策能否使房价下降。”该负责人说。

除了提取额度，新政中“认房又认贷”也让一些人受到影响。

蔡琪的男朋友不久前在老家购入了一套房，已经有了住房贷款记录。根据《通知》，北京公积金贷款政策从此前的“只认房”升级成“认房又认贷”，只要在中国人民银行征信系统中有过贷款记录，均被认定为二套。购买普通自住房且为第二套住房的，首付款比例不低于60%；同时，二套房贷款最高贷款额度也由80万元下调为60万元。

“我俩都来自工薪家庭，原计划靠公积金组合贷款在北京买房。现在二套房首付比例高了、贷款额度低了，买房真是要掏空我们两家4位老人的钱包。”蔡琪表示，现阶段两人都放弃了买房的想法，结婚计划也不得不延后。

此前，北京住房公积金管理中心相关负责人表示，北京此次出台新政主要是为了引导市民合理住房消费，先租后买，落实“租购并举”。

“北京四环内一套一居室，租金每月五六千元是便宜的，这几乎占了我工资的一半。本想咬咬牙利用公积金贷款买套小房子，月供七八千元，权当租金了。政策一出，得另想办法了。”在某事业单位工作的许明浩说，他现在“认真考虑”，是否还继续在北京生活下去。(记者 于灵歌)

(责编：杨曦、仝宗莉)