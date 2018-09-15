2018中国（国际）汽车旅游大会9月22日鄂尔多斯开幕

人民网北京9月14日电 9月12日，2018第三届中国（国际）汽车旅游大会新闻发布会在北京人民日报社举办。发布会宣布此次大会将于9月19-26日在鄂尔多斯市赛车小镇举办。

据了解，2018第三届中国（国际）汽车旅游大会由《中国汽车报》社、《中国城市报》社、中国汽车新闻工作者协会、鄂尔多斯市旅游发展委员会、鄂尔多斯市康巴什区人民政府、鄂尔多斯市文化旅游发展集团共同主办，活动得到鄂尔多斯政府多个部门的大力支持。

新闻发布会现场，中国城市报社总编辑杜英姿，鄂尔多斯市委常委、副市长倪嘉宇，中国汽车新闻工作者协会常务副理事长兼秘书长李元胜，中国汽车报社副总编辑胡轶坤，鄂尔多斯市委网信办主任章晓萍，鄂尔多斯市旅游发展委员会主任王凯，中国汽车报社北京东方艾狄尔会展有限公司总经理兰祥家，鄂尔多斯市文旅集团董事长兼总经理孙志刚，《房车时代》杂志社总经理韩君善，鄂尔多斯市文旅集团副总经理、鄂尔多斯市爱之蒙文化会展有限公司董事长王彩霞出席了发布会。杜英姿、倪嘉宇、李元胜现场致辞；王凯为参加开幕式的朋友介绍了鄂尔多斯旅游资源；孙志刚介绍了大会的筹备情况；韩君善详细介绍了此次大会的活动方案。

杜英姿在致辞中表示，鄂尔多斯地处内蒙古腹地，拥有着灿烂的历史文明和美丽的自然风光，具备发展旅游业得天独厚的优越条件，尤其是汽车运动和房车旅游，更会在这里得到长足的发展。鄂尔多斯承办2018第三届中国（国际）汽车旅游大会，是一次值得赞赏的尝试。

中国城市报社总编辑杜英姿致辞

倪嘉宇在致辞中表示，“2018第三届中国（国际）汽车旅游大会”，以汽车旅游为主题，结合鄂尔多斯地区实际，将组织规模盛大的中国房车文化节、精彩刺激的全国车主场地越野挑战赛，以及独具特色的文化旅游体验活动，大会活动安排丰富多彩，地方特色浓郁，必将给广大活动参与者、游客和市民带来全新的体验。

鄂尔多斯市委常委、副市长倪嘉宇致辞

中国汽车新闻工作者协会常务副理事长兼秘书长李元胜致辞

李元胜在致辞中表示，近年来，国家高度重视自驾车、房车、赛车在旅游发展乃至经济发展中的重要作用，先后出台了一系列政策以促进自驾车房车产业的发展。中国（国际）汽车旅游大会创立于2016年。我们看到自驾旅行、汽车赛事和房车露营正在蓬勃发展，于是，中国汽车新闻工作者协会联手《中国城市报社》、《中国汽车报社》一同创立了这个品牌。3年来，得到多个地方政府的大力支持，先后在全国20多个城市举办了中国（国际）汽车旅游大会的活动。

大会承办方，孙志刚和韩君善分别介绍了本次大会的筹备情况和活动方案。据悉，此次大会期间将同期举办2018中国房车文化节、2018中国汽车旅游音乐节、2018全国车主场地越野挑战赛、2018第五届中国皮卡大会、地方特色产品展示、鄂尔多斯旅游景区自驾游等十余项特色活动。扣人心悬的百余辆赛车比赛与精妙绝伦的表演交相辉映，现场150余辆房车的亮相，为广大户外及汽车爱好者献上一场旅游文化的盛宴。大会现场活动可以说是精彩纷呈，全国车主场地越野挑战赛将分为专业组、量产组、UTV组和摩托车组，不同小组将分别对决，通过漂移、走线、过弯等展现车手们的实力。中国汽车旅游音乐节将邀请近些年北京和内蒙古备受宠爱的乐队现场进行表演。他们纯粹且性感，华美而狂热。不管您是60年代还是00年代，都可以找到属于您的音乐节拍。如果您也想一展歌喉，现场还设立了全民K歌大赛环节，只要您登台就有精美礼品赠送。有赛事就要有车，此次活动还吸引了150多辆房车来到现场，房车与旅游是完美的结合，让您真正体验露营的生活。

发布会最后，兰祥家和王彩霞分别代表中国汽车报社北京东方艾狄尔会展有限公司和鄂尔多斯市文化旅游发展集团签署战略合作协议，正式拉开了2018第三届中国（国际）汽车旅游大会筹备的序幕。

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