李小鹏：真抓实干打赢打好交通精准脱贫攻坚战

人民网北京9月15日电 （记者乔雪峰） 9月12日至14日，交通运输部部长李小鹏到四川省成都市、阿坝藏族羌族自治州，就定点扶贫工作开展调研和座谈。调研期间，四川省委书记彭清华、省长尹力与李小鹏就推进四川交通运输改革发展和交通扶贫工作交换了意见，双方还共同签署了部省合作协议。李小鹏强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要指示精神，进一步提高政治站位，强化责任担当，以补短板为重点深化交通运输供给侧结构性改革，加快“四好农村路”建设，切实抓好安全生产工作，部省合力、多措并举，真抓实干、埋头苦干，扎实推进定点扶贫各项工作，坚决打赢打好交通精准脱贫攻坚战。

在阿坝州黑水县色尔古镇、维古乡、扎窝乡、芦花镇等地，李小鹏实地调研和了解了种养基地、扶贫搬迁、公路灾后重建、隧道施工现场以及已脱贫贫困村回头看、回头帮等情况，并在扎窝乡俄窝村入户慰问了困难群众。

李小鹏在定点扶贫工作座谈会上指出，今年以来，在四川省委、省政府坚强领导下，各级交通运输部门全力推进交通扶贫脱贫攻坚，紧盯县摘帽、村退出、户脱贫各项指标，强化责任落实，突出工作重点，取得了明显的阶段性成效。

李小鹏强调，今年是全面贯彻落实党的十九大精神和打赢脱贫攻坚战三年行动的开局之年，要深刻认识脱贫攻坚形势，不折不扣贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧盯脱贫攻坚目标，坚决抓好各项任务落实。一要切实落实脱贫攻坚主体责任，强化“中央统筹、省负总责、市县抓落实”工作机制，部将继续加强对扶贫项目的政策、资金支持，希望各级政府切实增强资金投入保障力度。二要坚持多措并举，以贫困村为主战场、以贫困户为主攻对象，推进产业扶贫、劳务协作扶贫、易地扶贫搬迁等工程，精准施策、分类推进，全力抓好脱贫摘帽和巩固提升工作。三要加大“扶志”“扶智”力度，加强自力更生、勤劳致富教育，加大技能培训力度，夯实农村基层党组织，切实激发脱贫内生动力。四要发挥行业优势，加快建设“四好农村路”，重点实施脱贫攻坚补短板、乡村振兴促发展、凝聚民心助增收、统筹城乡提服务、建立长效机制强管养、典型带动示范引领、现代治理夯基础、打造放心路放心桥放心车保安全等八大工程，夯实脱贫攻坚交通保障基础。五要坚持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫的大扶贫格局，充分利用结对联系帮扶机制，培育多元社会扶贫主体，营造良好社会扶贫氛围，广泛调动全社会力量参与扶贫工作。六要持续开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，加强扶贫项目资金管理，坚持不懈抓好作风建设。

李小鹏还慰问了在阿坝州、甘孜藏族自治州的黑水、小金、壤塘、色达4个贫困县的部定点扶贫联络组干部，勉励他们进一步提高政治站位，坚持服务人民、服务大局、服务基层，把握基层机会，加强学习锻炼，向群众学习、向实践学习，增强自身本领，全力做好交通扶贫脱贫攻坚各项工作，为打赢脱贫攻坚战作出更大贡献。

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