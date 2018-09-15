原标题：国家统计局发布前8个月经济数据 中国经济不存在滞胀风险

9月14日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，今年以来，我国宏观经济运行主要指标表现平稳，全年物价有望保持在合理水平，中国经济不存在“滞胀”或者“类滞胀”风险。

主要指标表现平稳

毛盛勇表示，“如果从年初到现在来看，整个经济运行的主要指标表现比较平稳”。今年8月份，我国规模以上工业增加值同比增长6.1%，比上个月加快0.1个百分点；服务业生产指数增长7.5%，回落0.1个百分点。社会消费品零售总额增长9.0%，比上个月加快0.2个百分点；出口增长7.9%，比上个月加快1.9个百分点。前8个月固定资产投资增长5.3%，比前7个月小幅回落0.2个百分点，但是回落幅度收窄。这表明主要指标总体稳定。

从结构上看，高技术产业、战略性新兴产业和装备制造业保持较快增长，明显快于全部规模以上工业增加值的增速。现代服务业发展势头比较好，前7个月战略性新兴服务业和科技服务业营业收入增长都在16%以上。升级类商品、服务消费增长势头比较好。前8个月，制造业投资连续5个月加快增长；民间投资增长8.7%，且今年以来各月增速都在8%以上。

8月份，全国城镇调查失业率是5.0%，比上个月和上年同月均回落0.1个百分点，特别是25岁至59岁主要就业人群调查失业率是4.3%，说明就业形势总体比较好。

此外，前7个月，规模以上工业企业利润增长17.1%，规模以上服务业企业营业利润增长16.2%，都是比较快的增长速度。

前8个月，全国固定资产投资（不含农户）415158亿元，同比增长5.3%，增速比1月份至7月份回落0.2个百分点。其中，基础设施投资增长4.2%，增速比前7个月放缓1.5个百分点。

毛盛勇表示，如果从总量指标、结构指标、质量指标、效益指标等4个维度看，中国经济运行总体平稳、稳中向好的发展态势在持续。这说明从微观角度看，尽管外部环境变数增加，但企业竞争能力和自我调节能力比较强；从宏观角度看，中国经济适应能力和抵御外部风险能力比较强。从政策层面看，说明近期有关部门出台的一些政策效应开始显现。

物价水平不会出现明显上涨

8月份，CPI同比上涨2.3%，同比涨幅连续两个月扩大，且价格上涨预期较为强烈。此外，当前外部环境更加严峻复杂，国内长期积累的结构性矛盾突出，经济下行压力比较大。有些观点认为，中国经济有可能会出现“滞胀”。

在回答经济日报记者提问时，毛盛勇表示，从经济学来讲，“滞胀”是两个方面，一是“滞”，即经济停滞、出现负增长或者增速大幅回落；二是“胀”，物价持续大幅上涨。

从物价看，今年前8个月，CPI同比上涨2.0%，剔除食品和能源价格的核心CPI同比上涨2.0%，总体属于温和上涨水平。

“最近两个月价格涨幅有所扩大，主要是因为猪肉和蔬菜价格上涨比较多。”毛盛勇说，“也就是说，造成CPI涨幅扩大的因素主要是一些季节性的短期因素，这些因素在未来几个月不会给价格上涨带来压力。”

从非食品因素看，当前，工业消费品供给能力充裕，供过于求的局面短期不会改变，服务消费的价格呈现温和上涨态势，非食品价格有平稳运行的基础。此外，当前货币政策还是稳健中性的。综合来看，CPI有条件保持温和上涨趋势，价格不会出现明显上涨。

“关于‘滞’，不需要有太多的顾虑。”毛盛勇说，我国经济运行主要指标特别是增长指标比较平稳。GDP在过去的12个季度都稳定运行在6.7%至6.9%的中高速区间，月度主要增长指标也比较平稳。因此，“滞胀”或者“类滞胀”是不存在的。（经济日报·中国经济网记者 林火灿）

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