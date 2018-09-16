融入大湾区 果蔬销路广（聚焦产业振兴）

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守着好山好水好资源，农业出路在哪里？广西贺州深入推进农业供给侧结构性改革，瞄准粤港澳大湾区，发展生态有机农业。提质、增效，传统农业焕发活力，全市年产蔬菜170多万吨，其中120万吨销往大湾区。贺州成为首个出口农产品质量安全示范区全覆盖的设区市，成了粤港澳重要的“菜篮子”“果篮子”基地。

提升品质，让好果蔬不愁卖

“销路不愁，价格随行就市，上半年10多亩蔬菜就挣了7万多元。”贺州市八步区铺门镇蔬菜种植大户陈贻水，刚从地里采摘了一批毛节瓜和丝瓜，经分拣装箱，发往粤港澳大湾区。

贺州位于广西东北部，山地绵延，河流纵横，这里有优越的气候和丰富的农业资源。长期以来，传统农业效益低、增收难，农业出路在哪里？“面向市场提质增效，贺州抓住‘中国长寿之乡’这块金字招牌，瞄准粤港澳大湾区市场，推进农村产业融合发展试点改革，发展特色、高效、生态农业。”贺州市委书记李宏庆说。

“以前用人字架，采摘不方便，病虫害也多。如今采用高顶架，不仅采摘、管理方便，而且还提升了产量和品质。”在铺门镇河东村蔬菜种植大户陈贻芳的苦瓜地里，八步区经济作物技术推广站高级农技师陈秋香说，发展特色、高效农业，提升技术含量是关键一环，区里围绕供港澳蔬菜品牌，加快良种化进程，提升蔬菜品质，增强市场竞争力。

高品质需要新技术。今年上半年，贺州推广测土配方施肥、秸秆还田、酸化土改良等新技术，应用面积达170万亩。

财政给力舍得真金白银。“贺州连续三年市财政投入2000万元，扶持生态有机农业。”贺州市市长林冠说，目前全市通过生态有机认证的农业企业、合作社达59家，产品达139个，认证面积达26万亩。

为确保舌尖上的安全，贺州建立了市县、乡村四级农产品质量安全监管体系、追溯系统和农业投入品台账制度，61个乡镇均建立了蔬菜农药残留流动监测站，实现蔬菜从“田头到餐桌”的安全全程监控。同时，实行强制性例行检测制度，对蔬菜基地的农业生产环境、生产过程、农产品及投入品的质量，进行强制性检测和定期定量例行检测。

正丰现代农业公司是供粤港澳蔬菜的龙头企业，果蔬配送中心占地5000平方米，有冷库、检测室、分拣车间、包装车间，配备5名检测员。“我们通过几十个监控视频，实时监控各基地生产，从田头到市场全程可控、全程可溯源。”公司副总经理黄鸣说。

新技术进入一家一户。八步区加强对蔬菜生产大户培训，分区域、品种、季节进行生产指导，优新技术覆盖率达98%以上。铺门镇笛口村村民罗和辉说：“过去守着好资源没钱赚，如今路子对了，有技术指导，我种的富硒青菜不愁卖，一亩收入上万元。”

龙头带动，小农户融入现代农业

作为贺州农业产业化重点龙头企业，正丰农业公司自有农产品基地3万亩，与贺州400多家农民合作社、家庭农场建立了紧密的利益联结机制，今年上半年销往大湾区的农产品约1万吨，带动5000多贫困农户种植蔬菜30万亩。

“农业龙头企业引领，推行‘三统一分’模式，统一资金支持、技术培训、市场销售，分村布点种养，实现政府、银行、企业和群众四方共赢。”李宏庆介绍。

八步区贺街镇农户伍世洪，今年种了5亩地的苦瓜，受市场因素影响，采收的第一批苦瓜卖不起价钱，眼看就要砸在手里。关键时刻业旺蔬菜专业合作社社长黎业旺伸出援手，对伍世洪种植的苦瓜分等级全部收购。伍世洪表示，发展果蔬产业，就要跟着大户干。

贺街镇双瑞村是有名的“淮山村”。村党支部书记刘泽辉以淮山种植协会为平台，外联客商，内联630多户村民，经过几年发展，建成万亩淮山基地核心示范区，年产值1300多万元，村民每户增收1.5万元以上，还高高兴兴地住进了“淮山楼”。

钟山县供销社创新机制，按照社有企业持股70.5%，合作社参股29.5%，兴建了钟山县首家茶叶加工厂。供销社推行农资配送、资金互助和全程社会化服务，带动全县70%的茶农参与合作社生产经营，还组建基层合作社9家，领办农民专业合作社44个，带领1.3万多户农民发展贡柑、大头菜、桑蚕5万多亩，增收4000多万元，构建起现代农业全产业链社会化服务体系。

“特色农业示范区建设是贺州发展龙头企业、壮大农业产业的一个有效途径。”林冠说。目前，贺州累计创建现代特色农业示范区356个，初步形成了以“八步蔬菜、平桂马蹄、钟山贡柑、富川脐橙、昭平茶叶”为主导产业的格局，带动更多小农户融入现代农业。

“接二连三”，品牌农业增效益

贺州围绕吃、住、行、游、玩，加快推进农业“接二连三”，让农业资源转化为旅游资源，优质的农产品转化为旅游商品，提升农业发展效益。

八步区素有“中国李子之乡”的美誉，三华李种植面积达12万亩，投产面积10万吨，年产鲜果8万吨左右，是广西第一大三华李产区。位于西南村的李子产业示范区，核心区面积3500亩，休闲农业体验区面积达100亩。体验区展示先进实用的农业生产技术、设施和模式等，拓展科普、教育、休闲、观光等功能，今年以来接待游客5万多人次。

“贺州推行农旅融合模式，发展生态农业、观光农业的效益已经显现。”贺州市委常委、副市长朱东介绍，目前已打造休闲农业与乡村旅游点60个，建成八步马鞍寨、平桂公会莲藕、昭平南山茶海等一批观光农园、周末农场。

现代农业的蓬勃发展，推动农业物流不断完善。如今，贺州建成1个供港蔬菜配送中心和5个县（区）产地冷库，实现农产品从田间地头到餐桌的全程冷链无缝对接。通过推行“农业+网络”模式，建成372个农村电子商务服务站，覆盖率达52.6%，农产品触网不断加速。

贺州还注重发展果蔬初加工产业，提升农产品的附加值，水果经过分级包装，能卖上好价钱。当前，贺州农产品加工规模以上工业企业达42家，拥有“富川脐橙”“亿健”“将军峰”等一系列知名农产品品牌。这些农产品源源不断流向粤港澳大市场，不断引领农民脱贫致富。

《 人民日报 》（ 2018年09月16日 10 版）

(责编：冯粒、袁勃)