第15届中国-东盟博览会、中国-东盟商务与投资峰会闭幕

新华社南宁9月15日电（记者朱丽莉、何伟）为期4天的第15届中国-东盟博览会、中国-东盟商务与投资峰会15日在广西南宁闭幕，本届博览会共吸引2780家企业参加，会期还举办了91场经贸促进活动。
中国-东盟博览会秘书处秘书长王雷说，本届东博会展览总面积12.4万平方米，总展位数6600个。其中，东盟及区域外展位数1594个，8个东盟国家包馆，中外参展企业2780家，均比上届有所增长。会期还举办了系列经贸促进活动和国家推介会、中国—东盟投资合作圆桌会、东盟产业园区招商大会等专场活动。
“东盟国家的农产品、生活消费品、轻工工艺品，中国的工程机械、食品包装机械、电力设备等商品成交踊跃。此外，欧洲、非洲、南美洲等地的采购商对中国和东盟的食品、农产品有很高的采购意向。”王雷说。
本届东博会特别设置南向通道展示区，并举办了南向通道国际供应链合作圆桌会、南向通道农产品流通对接会、中国驻东盟国家使领馆经商参赞与南向通道省区市座谈会、南向通道沿线省区市推介会等系列专场活动，进一步推动建立合作机制将南向通道建设引向深入。
王雷说，本届东博会举办了一系列高层友好交流活动及中国-东盟建立战略伙伴关系15周年系列纪念活动，东博会框架下共举办35个高层论坛，其中会期举行23个。本届东博会首次邀请“一带一路”沿线非洲国家坦桑尼亚担任特邀合作伙伴，并设立“一带一路”国际展区，坦桑尼亚、澳大利亚、德国等19个国家的114家企业重点展示了本国特色商品。同时，本届东博会吸引了70个国家和地区的采购商参会，推动中国和东盟同区域外经济体的合作。
王雷介绍，第16届东博会初定2019年9月20日至23日在广西南宁举办，印度尼西亚将出任主题国。
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