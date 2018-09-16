泉州多措并举支持高层次人才融资

近年来，泉州市积极对接人才“港湾计划”，进一步完善人才金融政策、创新金融产品和服务，创建高端金融人才培养基地，为各类高层次人才提供个性化、一站式金融服务。

一是完善金融人才政策。推动晋江市政府出台《关于加快集聚金融人才的若干意见》，集聚各类金融人才。设立泉州金融研究院，采取“高校（厦门大学）+政府（泉州市金融工作局）+企业”三方合作共建模式，促进金融学科学生培养和就业、实习实践基地建设、博士后工作站建设，智力支持泉州金融改革。

二是创新金融产品。2017年5月泉州农村商业银行成立专门服务青年创新创业的“青年支行”，截至目前累计发放青年创业贷款2.6万笔，金额39.79亿元。创新青年专属产品，形成晋江农商行“福万通·金翼卡”、南安农商行“青年之声·青春卡”、永春农信社“创客贷”、泉州农商行“青创卡”等系列产品。其中，“青创卡”截至目前授信24.14亿元，总卡数2.22万张，用信余额11.08亿元；为高层次人才量身打造“人才卡”产品，推出“885”金融服务机制，即“8大免费金融服务、8大专属优惠待遇、5大专享信用额度”，满足高层次人才创新创业的全方位金融需求。自2017年5月份以来，已为305名高层次人才发放了专属的“人才卡”，授信6968万元，满足人才创新创业的金融需求。

三是发展“银行+保险”模式。推动金融机构与保险公司合作，开展以保险保证为保障的“青年创业”贷款项目。晋江农商行与晋江团市委、人保晋江分公司签定“金翼贷”人才创业合作贷款协议，建立以政府保险基金为后盾，晋江农商行贷款为基础，保险保证为保障的“青年创业”贷款项目。

泉州市扎实推进“港湾计划”各项工作任务，鼓励金融机构对高层次人才创新成果转化提供优惠融资贷款支持，为高层次人才提供全面金融服务，营造泉州人才创业的良好环境。

(责编：白宇)