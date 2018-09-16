民营企业成为“一带一路”建设重要力量

随着“一带一路”建设深入推进，民营企业赴海外投资的步伐日益加快，正发挥着不可替代的作用。在“一带一路”建设中如何实现自身发展，既要“走得出”又要“走得好”成为众多民营企业关心的问题。

全国工商联发布的民营企业500强研究报告显示，在2017年500强民营企业中，有274家参与了“一带一路”建设，实现海外收入（不含出口）7900多亿美元。国家信息中心数据显示，2017年民营企业与“一带一路”相关国家的进出口总额达到6000多亿美元，占与“一带一路”相关国家贸易总额的43%。民营企业已经成为参与“一带一路”建设的重要力量。对此，全国工商联专职副主席王永庆认为，这主要有三个原因：一是有需求。民营企业是百姓经济，与人民生活息息相关。发展经济、改善民生是发展中国家人民的共同愿望，是中外合作的内生动力。二是有市场。民营企业实力强了，需要更大的市场，需要通过开放合作同广大发展中国家一起参与到全球价值链中，在不断交流融合中实现长期可持续发展，最终造福各国人民。三是有企业家推动。在对外合作中，政府引导、市场主导、企业主体三位一体才最为有效、稳定，企业家是最具有创新精神的群体，是市场中最稀缺的资源。民营企业对市场环境最敏感，能够充分发挥创新意愿和能力。

当然，民营企业在海外发展的实践中还面临很多挑战。从外部看，目前还存在相关各国的政治风险、经济基础薄弱、相关法律法规不健全等问题，进而给企业的投资经营带来诸多风险。从内部看，仍存在创新能力不强、人才缺乏、信息不对称等短板，这些影响了有关项目的推进和实施。王永庆建议，民营企业要苦练内功，提高自身竞争力。要提高海外投资决策的专业性，善于利用专业服务人员，不盲目跟风。要做到合规合法经营，熟悉国际规则，深入了解投资国的法律法规、文化风俗、社会习惯、产业发展。企业还要有社会责任意识，注重国际人才培养等。

目前，中国铁路是我国企业“走出去”的一张名片。中国中铁股份有限公司董事长李长进表示，合作共赢是基础，海外项目必须注重与当地的合作。海外事业要有扎根海外市场的决心和定力，这样才能有收获；不能老做低级业务，要转型升级，逐步提升；境外风险很多，要有忧患意识，时刻思考如何防范和化解风险；要注重品牌建设，形成海外市场上的品牌竞争力。

与此同时，抱团出海、形成合力也是民企“走出去”的重要途径。王永庆表示，一方面民企可以与国企相互配合、取长补短。很多央企“走出去”的项目都是采取承包形式，其中设计、工程、售后服务等产业链上的项目，民营企业都可以参与其中，形成业务联系和产业分工。另一方面，民营企业也可以联合起来抱团出海，避免恶性竞争，发挥规模效益。

中国铁建国际集团有限公司董事长郝桂林表示，央企和民企在产业链上可以形成互补，抱团出海不失为一种好方法。企业抱团出海，形式可以是联合体，也可以是合作关系，但会受制于某些因素：首先是企业文化冲突，每家企业都有自己的文化，决策体系不一样；其次是企业诉求不一样。针对这些分歧，要找到有效的解决方式，把“抱团出海”这篇文章做好。

中国建材集团董事长宋志平表示，央企、地方国企与民企的合作是中国企业最大的优势，这种合作在国内支撑了经济发展，在海外也会支撑“一带一路”建设。（经济日报记者 廉 丹）

(责编：白宇)