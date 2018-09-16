第十二届夏季达沃斯论坛筹备工作就绪

１８日，第十二届夏季达沃斯论坛（世界经济论坛新领军者年会）即将在天津开幕，记者从天津筹备办公室了解到，目前，论坛各项筹备工作已经就绪。

据介绍，本届论坛共有来自１００多个国家的２０００多名嘉宾注册参会，设置各项会议约２００场，成为迄今为止规模最大的一届夏季达沃斯论坛。

据筹备办介绍，截至１２日，论坛会场搭建工作全部完毕，保持了以往的装饰风格，随时准备迎接各位参会代表的到来；确定四季酒店等９家酒店作为参会接待酒店；通过公开招投标，选定首汽租车公司作为年会用车供应商，届时将有９７０余辆车为论坛服务；从３５所高校的１．４万余名大学生中优选出６００名青年志愿者，为年会提供志愿服务。

在安保方面，京津冀三地公安部门专门召开了２０１８年天津夏季达沃斯论坛安保协作会，进一步坚定目标要求、严密工作措施、筑牢安全屏障，共同实现“平安达沃斯”的目标。同时，为了应对可能出现的突发状况，日前，天津市公安局特警总队举行“为了平安达沃斯”安保战术演练，为论坛保驾护航。

在通讯方面，记者采访了解到，天津移动、天津联通、天津电信均已成立了达沃斯论坛保障工作组，保障工作目前已进入最后冲刺阶段，将全力确保论坛期间通信服务快速畅通。

在食品安全保障方面，除了全链条加强对食材、食品供应商的监管，日前，天津市市场监管委应急管理处、天津市市场和质量监督稽查总队，还会同有关区市场监管部门联合开展了食品安全突发事件应急演练。

在市容环保方面，天津有关区已成立道路环境卫生、绿化环境等保障组，环卫工人全线上岗，保障城市清洁。

“今年是改革开放４０周年，也是天津第六次举办新领军者年会，天津将精益求精做好筹备工作，把此次年会办成一届安全、务实、高端、精彩的国际盛会。”天津市副市长赵海山说。

(责编：董晓伟、黄策舆)