破除农产品触网隐性门槛

销路不旺，农村网店会成为摆设，产业效益也无从谈起。遵循市场规律，做好线下生产和线上监管，降低农村物流成本，让农产品上网更顺畅

不少人可能都有如此经历：想购买某种土特产，在电商网站上一搜，页面上瞬间跳出无数商家，产品描述大同小异，交易评价则寥寥无几。该买哪家？踌躇间下了单，也不知是否货真价实。

网上农产品同质化，质量难以甄别，消费者犯难，其实卖方也发愁。在采访中，不少农村电商经营者抱怨，平台上同类农产品多，许多店铺往往是有渠道、没流量，打广告常得不偿失，打价格战，最终伤及的还是自身。线上销量不理想，不少库存消化主要还是走线下渠道，兜兜转转，农产品销售似乎又走回了老路。种种事例表明，销路不旺，农村网店就会成为摆设，产业效益也无从谈起。

客观说，农村电商一定程度上解决了农产品销售难题。网上开店，不受地域限制，让普通农户有钱可赚。《2017年全国农村电子商务运行报告》显示，截至去年底，农村网店达985.6万家，较2016年底增加169.3万家，增长幅度达20.7%。也应看到，随着农村网店数量井喷式增长，小农户对接大市场还有不少功课要做。

据了解，农村电商注册门槛并不高，但是，农业生产小而散，配套服务不到位，成为农产品触网的一道隐性门槛。唯有破除隐性门槛，实现运得出、卖得好，农村电商才能成为农产品出山的通衢。

在一些产区，生产缺乏标准，产业组织化程度低，折射到网店上，同样是核桃、茶叶，有的经过现代农业理念精心打磨后成为“网红”，有的却只是从线下搬到了线上，品牌、特色全无，如何叫消费者买账？前段时间，某地农村电商为了促销柠檬，大打“苦情牌”，事实证明这种营销手段既不可取，也难长久。

农产品触网要遵循市场规律，做好线下功课。一方面，卖得好不好，不在网店数量的多少，农产品的“三品一标”、质量溯源、品牌标识等往往成为重要参考。这需要有运营能力的合作社、龙头企业和社会化服务组织，有效对接各类农业生产主体，组织统一分级、加工、包装和品牌建设。另一方面，坐等销路，幻想“一网打尽”是不现实的。一位特色茶叶经销商坦言，她经常参加各地的产销对接会或农产品推介活动，有关部门应多搭建平台，让农产品经营者借船出海，把优质品牌打出去。

线上监管不能缺位。一位经营和田大枣的农企负责人诉苦，产品是国家地理标志产品，但网上有很多“贴牌”大枣，长期以来鱼目混珠，挤压了他们的销量。相关部门要加大农产品质量安全监管和经营主体诚信体系建设，加强审核把关，扫除“李鬼”，纾解农产品网上“卖难”的环境之困。

要注意到，农产品不同于其他商品，对保鲜、运输的要求较高。有的产区深居山坳，距离服务网点太远，运输不便；有的小宗农产品，走常规运输时间过长，走航空费用又太高；有的产品需要全程冷链，一不当心，可能就坏在了路上。农村末端物流成本过高，导致一些特色农产品难以分享电商红利。这需要政府部门、企业和社会共同努力，整合资源，延伸配套服务，发挥公益力量，帮助边远地区把物流成本降下来。

(责编：董晓伟、黄策舆)