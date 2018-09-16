河南公开拍卖公职人员上交礼品

拍品来自河南省政府公务仓 系党政机关人员上交的各类礼品 拍卖所得将上缴国库

9月15日上午9点，一场拍卖会在河南省公共资源交易中心12层的会议室进行，拍卖会上的2000多件拍品比较特殊，都来自河南省政府“公务仓”的东西。这些拍卖品是近十多年来，河南省直党政机关以及省管企业、高校的工作人员上交的各类有价证券和礼品。

北京青年报记者注意到，拍品中绝大多数是购物卡以及烟酒，河南省公共资源交易中心工作人员表示，对于拍品的价格，河南省财政资产管理中心会提前委托评估机构进行评估定价，如果最终流拍，则会降价继续拍卖。

整箱茅台成最抢手拍品

9月15日上午9时许，这场特别的拍卖会正式举槌。拍卖的第一件物品是郑州一家购物中心的购物卡，卡面价值为5000元，4张卡为一组，总金额2万元。根据事先评估，这4张卡的起拍价为16000元，经过几轮竞拍，到9点半左右，本场拍卖会的首槌落定，一位竞拍者以18000元的价格拍得了这几张购物卡。

受河南省纪检监察部门的委托，豫呈祥拍卖行负责此次拍卖活动，拍卖行的张经理告诉北青报记者，这次拍卖的消费卡类礼品，一共有500多张，包括购物卡、手机充值卡、健身卡等多个种类。

北青报记者注意到，在这些卡片关于“面值”的备注中，绝大多数都是整数，但是还有个别几张卡的面值不整，其中一张大型购物商场的购物卡的价值就是7824元，而所定的起拍价为6259.2元。“这可能就是说，这张卡在被上交之前已经有过消费了，因为一般购物卡的价值都会被定为整数。”拍卖行的工作人员表示。

除了购物卡外，烟酒类拍品也是此次拍卖的重要内容，其中，茅台、五粮液等白酒较多，也很受竞拍者欢迎。在上午的拍卖中，一瓶已经拆去外包装的53度500毫升贵州茅台酒，单瓶起拍价970元，最终以1500元成交。而一整箱6瓶的茅台酒起拍价6600元，经过近十轮加价，拍出9800元的价格。

拍品系党政机关人员上交

从豫呈祥拍卖有限公司9月4日发布的拍卖公告中北青报记者看到，此次拍卖共有10大类物品，包括购物卡、储值卡、黄金珠宝、名人书画、名表、邮票纪念册、服饰、床上用品、电子产品等。竞拍者需要提前提交竞拍申请，然后交纳保证金，保证金交纳成功后持有效证件及保证金交纳凭证到拍卖公司办理竞买手续，“最终共有300组竞拍人参加。”拍卖公司工作人员介绍。

河南省级政府公物仓负责人介绍，这次拍卖，是河南省首次公开拍卖省直党政机关工作人员上交的礼品。“根据规定，党和国家机关工作人员不得违规收送礼品，因各种原因未能拒收的礼品，应当在规定期限内主动上交至单位并登记，但上交物品堆放在各单位库房里造成了一定程度的资源闲置。”负责人介绍。

北青报记者了解到，在此次拍卖前，拍卖公司在拍卖场地进行了拍卖品的预展，除此之外，拍卖公司还在网站上对拍品进行了展示。

除了占比最大的购物卡、烟酒类拍品外，拍卖的礼品中也有一些“小件”。例如编号为499的三个移动电源、编号为501的电子万年历、编号为507的CD光盘、编号为640的台灯等。

河南省公共资源交易中心工作人员表示，交易中心只是提供一个平台，具体由拍卖公司组织拍卖，上缴礼品的是省直单位、各厅局以及省直管的国有企业，以及高等院校等。该工作人员说，去年12月，河南省纪检部门就下发通知，要求各单位全面摸底，将工作人员上交的各类有价证券、礼品集中移交至省级政府的公物仓，而此前，这些礼品中有很大一部分是由各个单位自行保存的，有些甚至长达十多年的时间，所以部分拍品，尤其是电子类拍品，在今天已经“落伍”，“这类拍品评估机构在估价时就会定价较低，如果流拍，就会重新降低起拍价，实在无法拍出就只能另作处理。”

拍卖收入将上缴国库

河南省财政厅工作人员表示，2017年，他们曾于河南纪检监察部门印发了《河南省省级党和国家机关工作人员上交有价证券、礼品处置操作细则（试行）》的通知，对“党和国家工作人员因各种原因未能拒收并按规定上交至单位纪检监察机构的物品”的处置方式、处置流程等进行了较为详细的规定。

例如，对于购物卡、会员卡、提货卡、有价证券等，按照网络竞价、拍卖进行处置，高档电子物品、书画等能够自由流通的一般移交礼品同样按照此方法处置。

但是对文物、象牙等法律法规不允许市场交易的礼品，由省级政府公务仓填制《移交相关机构物品清单》，移交省级文物、文化、林业等部门管理。易烂及其他不宜长期保存的礼品，由各单位及时处置变现，处置收入上交省级国库。

河南省公共资源交易中心工作人员表示，此次拍卖的有价证券、礼品，都是严格按照相关规定执行的。

有人从外地赶来“捡漏儿”

在15日的拍卖上会上，除了郑州本地市民外，还有很多人从外地赶来，拍卖行的工作人员表示，这次拍卖的东西价格并不太高，而且绝大多数都是普通人在日常生活中也用得上的，所以参与竞拍的人中大部分都是普通的市民。

一位专程从安阳赶到郑州的竞拍者就拍下了两瓶茅台和一瓶五粮液，他本身就是白酒的收藏爱好者，“我前一天就来了，这些拍卖品都是提前看过的，所以心中有数。”

北青报记者了解到，在15日的拍卖会上，就有竞拍者用7000元的价格买到了一箱6瓶装的53度飞天茅台，而这样的价格远低于现在的市场价。

(责编：董晓伟、黄策舆)