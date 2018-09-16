《中国现代化报告2018》聚焦产业结构

未来35年我国经济将实现向服务经济和知识经济的两次转型

9月15日出版的《中国现代化报告2018：产业结构现代化研究》指出，未来35年中国经济将完成向服务经济和知识经济的两次转型，将全面建成制造业强国、服务经济强国和知识经济强国。为此，产业结构调整需要从宏观经济、中观经济和微观经济三个层面同时展开，并协同推进。

报告通过大量数据的统计分析，指出世界经济正发生结构转变。18世纪以来，世界经济结构发生了两次根本性的转变，第一次是从农业经济向工业经济的结构转变，第二次是从工业经济向知识经济的结构转变；目前发达国家正在经历第二次转变，多数发展中国家处于第一次转变，但受到第二次转变的影响。

第一次转变的主要特点是：农业和畜牧业比例下降，工业和服务业比例上升，工业成为主导产业；第二次转变的主要特点是：农业和工业比例下降，服务业比例上升；如果把农业和工业合称为物质产业，把服务业分成劳务密集型和知识密集型服务业，那么，物质产业比例下降，服务产业比例先升后降，知识产业比例上升，知识产业成为主导产业。按照这一划分，2015年时，全球已有9个国家进入知识经济时代。

《报告》利用世界银行《世界发展指标》2018年版统计数据进行分析后发现，2000年以来，部分发达国家人均农业和工业增加值的变化，出现先升后降的波动。《报告》由此认为，21世纪有些产业的增长可能不是无限的。《报告》指出，18世纪以来科技革命和产业革命对产业与就业的影响非常大。目前，新一轮科技革命和产业革命正在走来，大数据、人工智能和生物技术等，正在改变产业形态和就业前景。可以预计，越来越多的工作岗位将被人工智能所取代，越来越多的新工作岗位将诞生。我们正处在一个深刻变革的年代。

中国科学院中国现代化研究中心主任、中国现代化战略研究课题组组长何传启说，从产业结构角度看，1984年以前，中国经济具有农业经济的结构特征，即农业增加值比例高于30%，农业劳动力比例高于50%；我国目前正处于开始向服务经济转变的转型期，即农业增加值比例低于15%，农业劳动力比例低于30%等。

何传启强调，我国地区经济发展不平衡，有些地区仍然具有农业经济的结构特征。2015年全国有6个地区具有农业经济的结构特征，16个地区具有工业经济的部分特征（或半工业经济的结构特征），7个地区具有工业经济的结构特征，5个地区具有服务经济的结构特征。《报告》从宏观、中观、微观三个层面提出了产业结构调整的方向。

《中国现代化报告2018：产业结构现代化研究》是“十三五”国家重点图书出版规划项目，也是何传启团队完成的第17部年度报告，由北京大学出版社出版。

(责编：董晓伟、黄策舆)