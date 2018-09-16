北京将协助雄安建一所高水平综合医院
采取“交钥匙”方式，由宣武医院托管；北京五医疗机构对口帮扶容城县相关单位
随着雄安新区建设的推进，北京与当地的合作进一步加强。记者从北京市卫计委获悉，雄安将建立一所高水平的综合医院，由宣武医院托管。
将新建雄安宣武医院
近日，“京冀雄支持雄安新区医疗卫生事业发展合作框架协议”签署仪式在河北雄安新区举行。北京市卫生计生委党委书记、主任雷海潮，河北省卫生计生委党组书记、主任梁占凯，雄安新区党工委委员、管委会副主任傅首清分别代表北京市卫计委、河北省卫计委、雄安新区管委会签署《关于支持雄安新区医疗卫生事业发展合作框架协议》。
据介绍，目前，雄安新区三县医疗保障和公共卫生服务能力、服务水平与新区规划建设目标要求尚有很大差距。规划建设新的医疗卫生服务体系和快速提升现有三县医疗保障和公共卫生服务能力是当务之急。
合作框架协议在京冀两地政府签订的战略合作协议的基础上，以新区实际需求为导向，进一步细化合作内容，做好具体项目推进安排。根据协议，北京市卫生计生委支持新区医疗卫生建设主要内容包括，开展雄安宣武医院新建项目，采取“交钥匙”方式支持雄安新区建设1所高水平综合医院，由首都医科大学宣武医院托管办医。
首都医科大学宣武医院院长赵国光表示，将执行北京市政府推动优质医疗卫生资源向雄安新区发展的战略布局，促进新区公共服务水平。
京冀两地对口帮扶雄安当地医院
除了新建一所医院外，北京市还有多家医院将参与对口帮扶。具体而言，宣武医院、市中医医院、市妇产医院、市疾控中心和市卫生计生监督所分别对口帮扶容城县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心和县卫生计生监督所。通过首期3年左右时间，帮助新区提升综合医疗、妇幼保健、中医医疗、公共卫生等服务能力，适应新区发展需要。
此外，河北省卫生计生委也将对新区医疗卫生建设提供支持，对口帮扶雄县县医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心和县卫生计生监督所5家县直医疗卫生机构，并对新区三县33家乡镇卫生院实施对口帮扶和能力提升。
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