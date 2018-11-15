原标题：经济日报：找准企业“痛点”加大减税降费

摘要：10月份财政收入以及作为财政收入主体部分的税收都实现了今年以来的首次同比下降，反映出国家一系列减税降费政策加速落地的成效。与此同时，面对复杂的国内外经济形势以及经济转型升级的压力，不少企业经营上遇到了诸多困难与问题，降成本特别是减轻税费负担的需求与呼声很高。为此，应进一步加大力度减税降费、实质性降低企业负担

在11月13日财政部发布的10月份财政数据中，最受关注的变化是，财政收入以及作为财政收入主体部分的税收都实现了今年以来的首次同比下降。这种情况在近年来较为罕见，反映出国家一系列减税降费政策加速落地的成效。面对经济下行压力有所加大的形势和企业减负的迫切需求，当前减税降费政策应不松劲、不停步，加大力度，增强减负效果，更好助力企业轻装上阵，支持实体经济发展。

今年以来，财政收入保持较快增速一直颇受争议。在国家大力实施减税降费政策的当下，一些人对政策效果存有疑问。实际上，疑问的背后往往忽略了两个方面的因素。一是财政收入保持增长与实施减税并不矛盾，经济稳中向好以及减税政策激发企业活力，为税收的增长打下了基础；二是与其他经济政策一样，减税降费政策效应有一个逐步释放的过程。

近期，国家统计局发布的经济运行数据以及财政部发布的财政收支数据，也印证了上述两个因素的作用。10月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长5.9%，增速比上月加快0.1个百分点，经济运行在合理区间，继续保持总体平稳、稳中有进发展态势；1月份至9月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.31元，同比减少0.29元；10月份，全国一般公共预算收入15727亿元，同比下降3.1%，等等。

与此同时，面对复杂的国内外经济形势以及经济转型升级的压力，不少企业经营上遇到了诸多困难与问题，降成本特别是减轻税费负担的需求与呼声很高。从另一方面看，尽管今年以来财政收入增速逐步趋缓，且在10月份首次同比下降，但前10个月总体上还是保持了较高增速，这也为进一步减税降费提供了空间，创造了有利条件。

为此，应进一步加大力度减税降费、实质性降低企业负担。但需要找准企业的“痛点”，采取切实有效措施，实施更大规模的减税和更为明显的降费，更好“放水养鱼”，增强企业获得感。

特别是需要针对增值税税率、社保费率等一系列企业面临的“痛点”，抓紧推出降负之策。对小微企业、科技型初创企业实施普惠性税收免除，也是有效激发市场活力的重要举措。

同时，要站在推进国家治理现代化的角度统筹减税降费步调。减税降费要与税制改革、社保改革等协同，通过建立科学的税收制度、社保制度，尤其是确定合理的税率、费率，稳定企业预期，促进企业发展。减税降费还要与赤字政策、支出政策等配合，防范化解财政金融风险。此外，企业还应当遵守法律与政策规定，严格依法缴纳税费。只有这样，才能实现国家政策与企业发展的良性互动，确保社会公平、促进经济发展。(本文来源：经济日报 作者：曾金华)

(本栏目话题由今日头条提供大数据分析支持)

(责编：杨曦、赵爽)