国务院国资委：更大力度、更深层次推进国企混改

国务院国资委副主任翁杰明14日表示，将以更大力度、更深层次推进国有企业混合所有制改革，实现国有资本与其他各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。
他是在14日国资委举行的专题媒体通气会上介绍未来推动混改的具体工作举措时作出上述表示的。
“我们将紧密结合企业功能定位，分类分层推进混改。”他具体介绍说，从企业类别看，将积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企的混改；从企业层级看，要重点引导在子公司层面有序推进混改，加强统筹规划，避免企业内部层层股权多元化加大管理难度。
在电力、石油、天然气、民航等重点领域的混改也将持续发力。翁杰明说，未来将着力提高重点领域开放力度，向非公有资本有序扩大开放的领域和范围，增加开放的广度和深度；增加重点领域混改试点企业数量，形成更多典型案例，有效促进以点带面，并选取一批层级更高、规模更大的企业开展试点，提升改革效果和影响。
他强调说，为更好放大国企改革乘数效应，混改中要统筹推行落实董事会职权、市场化选聘经营管理者、实施企业薪酬分配差异化改革、开展员工持股等，提升改革的体系性、整体性。同时，加快建立符合社会主义市场经济要求的中长期激励约束机制，激发企业内生动力，促进高质量发展。
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