原标题：政策资金力挺 农村一二三产业融合迎升级版

《经济参考报》记者获悉，我国农村一二三产业融合正处于从起步阶段向加速阶段迈进的关键时期，大量资金正进入这一领域，一二三产业融合将加快迈入“升级版”。在此轮一二三产业融合进程中，将着力打造一批全产业链企业集群和“农字号”特色小镇。此外，将建设具有广泛性的农村电子商务发展基础设施。业内预计，未来两年仅农村电商相关基建规模就将超过两万亿。

我国农村一二三产业融合政策体系不断完善。2015年，国办印发《关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》。2016年，原农业部印发《全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划（2016—2020年）》。2017年，原农业部办公厅印发《关于支持创建农村一二三产业融合发展先导区的意见》。

农村产业融合发展为农村经济发展注入新动能。农业农村部数据显示，2017年，我国农村一二三产业融合使订单生产农户的比例达到45%，经营收入增加了67%，农户年平均获得的返还或分配利润达到300多元。

农村一二三产业融合仍在提速推进。2018年6月，农业农村部印发《关于实施农村一二三产业融合发展推进行动的通知》。而近期印发的《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》强调，要“实现农村一二三产业深度融合发展”，“让农村一二三产业在融合发展中同步升级、同步增值、同步受益。”

农业农村部农产品加工局局长宗锦耀近日介绍，近年来，农业农村部深入推进农村一二三产业融合发展，从2015年开始，组织实施一二三产业融合发展补助政策，到目前为止，已经累计安排了121亿资金支持融合发展项目。

更多的地方还在加大资金投入。记者了解到，四川省正探索设立农村一二三产业融合发展投资基金，贵州省利用扶贫产业基金支持农村一二三产业融合发展，云南省将农村一二三产业融合发展专项纳入省重点项目投资基金支持范围。

资金往哪里投？记者获悉，在本轮一二三产业融合进程中，将着力打造农村产业融合发展的平台载体，打造一批全产业链企业集群和一批“农字号”特色小镇。增强农民参与融合能力，让农民更多分享产业融合发展的增值收益。

近日，湖南省岳阳市召开了农业产业化特色小镇建设工作推进会，印发了《创建农业产业化特色小镇工作方案》、《岳阳市农业产业化特色小镇创建镇名单》。

盘古智库高级研究员吴琦对《经济参考报》记者表示，“农字号”特色小镇有利于推动特色农业的转型升级，促进农业变强和农民变富，也有利于提升乡村人居环境，改善乡村面貌，是乡村振兴的空间载体，发展潜力巨大。“不过，目前‘农字号’特色小镇在建设过程中也存在投资不足导致基础设施和公共服务不完善、土地指标不足、低端化和无序化竞争导致品牌特色缺失等问题。

未来既要做好顶层设计、创新土地和资金保障、引导社会资本投入，又要统筹规划，明确差异化和特色化发展路径。”

农业农村部信息中心副研究员康春鹏对《经济参考报》记者表示，在推进一二三产业融合发展中，已经逐渐从业态的表征融合开始向主体的利益融合发展。“只有坚持农民的主体地位，发挥农民的主体作用，让农民能够分享全产业链的价值增值，激发他们的内生动力，才能真正实现产业融合。”

农村电商被寄予厚望。围绕一二三产业融合，我国还将建设具有广泛性的农村电子商务发展基础设施。着力优化农村消费环境，提升农村消费层次。

58同城CEO姚劲波对《经济参考报》记者表示，农村电商发展的核心是打通工业品下行和农产品上行的双向通道，目前72.7%的乡村用户对互联网的需求尚未得到有效供给，“这部分用户未能充分享受到互联网带来的服务和农村电商的红利，而他们的需求有可能改写和重新定义中国互联网的发展逻辑。”

据华创证券预计，未来两年我国农村基建规模将超过4万亿元。记者注意到，与农村电商相关的基建规模就超过2万亿元。其中，公路近1.6万亿元，电网超4000亿元，互联网1000亿元。

在康春鹏看来，未来农村电商将重点聚焦在“最初一公里”，重点是建设完善县级农产品电子商务综合运营服务机构，建立适应农产品电子商务发展的服务体系、新型农产品供应链体系和基础支撑体系，培育多元化市场主体。

“目前农村电商基建的短板主要体现在通讯基础设施不足，交通、物流配套设施不足，产品质量安全监督检验设施和设备不足等方面，最大的问题是投资不足。需要建立政府财政引导、社会广泛参与的投融资体系，降低社会资本进入农村电商基建市场的门槛，为农村电商基建创造良好的制度和市场环境。”吴琦说。（记者 班娟娟 实习记者 郭倩）

(责编：赵爽、杨曦)