原标题：国企混改加码综合性改革发力 授权改革方案正在制定

“更大力度、更深层次”，在11月14日举行的混合所有制改革媒体通气会上，国务院国资委副主任翁杰明如是形容下一步的国企混改方向。据透露，国资委将分类分层推进混改，其中积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企混改，重点领域改革将扩围升级，更重要的是以混改为契机打“组合拳”推综合性改革。为了更好推进改革，国资委正在制定国有资本授权经营体制改革方案，内部激励措施也在研究中。

混改分类分层扩围升级

党的十八大以来，国有企业混合所有制改革通过推动双向混合，促进各类资本共同发展。翁杰明表示，国有企业按照市场经济规律实施双向混合，既大胆“引进来”，鼓励非公有资本参与国企改革，也积极“走出去”，支持帮助非公企业发展。

国资委数据显示，2013至2017年，民营资本通过各种方式参与中央企业混改，投资金额超过1.1万亿元，省级国有企业引入非公有资本超过5000亿元。同期，国有企业积极投资入股非国有企业，其中省级国有企业投资参股非公有企业金额超过6000亿元。中央企业压减的11650户法人中，超过2000户的控股权转让给了非国有资本。

“下一步要紧密结合企业功能定位，分类分层推进混合所有制改革。”翁杰明表示，要积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业混合所有制改革，按照国有资本布局结构优化的要求，实现合理进退。针对企业的不同层级推进混合所有制改革，重点引导在子公司层面有序推进混合所有制改革，加强统筹规划，避免企业内部层层股权多元化加大管理难度。

据了解，目前商业一类中央企业的混改比例已超过70%，中央企业四级及以下子企业超过85%实现了混改。开展混改的省属国有企业中，商业一类企业占比达到88%，二至四级企业占比超过90%。

同时，重点领域混合所有制改革试点也将加大力度引入民营资本。据了解，2016年以来，国家在电力、石油、天然气、民航、电信、军工等重要行业领域，先后选择三批50家国有企业开展混改试点。

翁杰明表示，下一步将提高重点领域开放力度，向非公有资本有序扩大开放的领域和范围，增加开放的广度和深度。增加重点领域混合所有制改革试点企业数量，选取更多重点领域企业开展混改，深度挖掘制度性经验。扩大试点企业规模，选取一批层级更高、规模更大的重点领域企业开展混合所有制试点，使得改革力度更大，效果更明显，影响更深远。落实容错纠错机制，切实保护各类所有制的合法产权，科学依规进行资产定价。

组合拳放大改革乘数效应

值得注意的是，与以往相比，混改的扩围升级还体现在要以此为契机开展综合性改革，加强改革联动，更好放大国企改革乘数效应。混合所有制改革企业联动推进相关改革，落实董事会职权、市场化选聘经营管理者、实施企业薪酬分配差异化改革、开展员工持股等，提升改革的体系性、整体性。

按照国资委部署，国有资本投资运营公司试点企业重点推进所属企业混合所有制改革，增强资本流动性，促进组织框架和运营模式不断完善。“今后国有资本投资运营公司所投资的企业，原则上都要鼓励进行混改，或者一诞生就要向混合所有制迈进。”翁杰明解释说。

同时，“双百行动”、区域性国资国企综合改革试点企业将积极开展混合所有制改革，引入各类资本，促进综合施策，利用好改革“工具箱”和“政策包”，打好改革“组合拳”，打造国企改革“企业尖兵”“区域高地”。创建世界一流示范企业、东北地区中央企业综合改革等试点中，也将统筹考虑、重点推进混合所有制改革，保质保量地推出一批混合所有制改革先进范例。

据《经济参考报》记者了解，“双百行动”共有404家企业，包含95家央企集团的224家子公司和来自全国各地的180家地方国企。“目前三分之二的‘双百行动’试点企业已提出混改的意向。”翁杰明称，“区域性国资国企综合改革试点例如上海、深圳、沈阳，步子要迈得更大一些。”

根据云南联通“双百行动”综合改革计划，联通运营公司近期启动公开向民营企业招募云南联通承包运营合作方的相关工作。“前期我们在云南个别市州公司做了混改试点，民营带资建设网络，承诺达到相应的人口覆盖度，我们通过授权委托经营的方式，把实施合作区域范围内市场侧的经营交给他们。”中国联通总会计师朱可炳表示，从效果来看，同一个省份实施试点和不实施试点，收益增长幅度差异超过15%。

授权改革方案正在制定

改革的推进还有赖于内外部环境的塑造。翁杰明透露，国资委正在制定国有资本授权经营体制改革方案，由管企业为主转向管资本为主，对混改企业大胆放权。

据了解，对混改企业的放权具体体现在落实混改后企业董事会的经理层成员选聘权、业绩考核权、薪酬管理权和职工工资分配管理权等权限，重点抓好事中事后监管。国有股东通过股东会行使股东职权，并通过向董事会派出董事表达股东意愿，不干预企业日常经营活动。

同时，激励举措也在研究。翁杰明强调，要充分认识增强微观市场主体活力的极端重要性，加快建立符合社会主义市场经济要求的中长期激励约束机制，激发企业内生动力，促进高质量发展。推进经理层任期制和契约化管理，按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”的原则，加快建立职业经理人制度。加快工资总额管理制度改革，统筹用好员工持股、上市公司持股计划、科技型企业股权分红等中长期激励举措，合理拉开内部收入分配差距。

朱可炳表示，今后中国联通将保持集团公司党组管理人员每年1.5%、员工1%的常态化退出比例。在实施7.93亿股的员工限制性股票激励计划后，目前还预留了4500万股，留作对未来创新业务、创新技术领域引进的人才激励之用。（记者 王璐）

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