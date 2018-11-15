发改委：深入推进东北振兴战略实施 辽宁省事业单位精简90% 

人民网北京11月15日电 今日，国家发展改革委就宏观经济运行情况举行发布会，发改委新闻发言人孟玮在发布会上介绍，前三季度，东北地区经济发展延续了上半年筑底企稳向好态势，经济运行总体平稳。国家发改委会同东北地区相关地方，深入推进东北振兴战略实施，主要开展了五方面重点工作，取得了积极成效。

一是全面深化改革稳步推进。辽宁省统筹推进党政群机构和事业单位改革，事业单位精简90%，经营性事业单位全部转企，招商局集团整合辽宁沿海港口顺利推进。吉林省持续深化“放管服”改革，“只跑一次”省级事项超过97%，并形成清单对外公布。黑龙江省龙煤集团实现扭亏为盈，中国一重等一批“老字号”企业重新焕发生机。为持续优化营商环境，在本轮机构改革中，东北三省均组建了省属营商环境建设机构。

二是发展新动能加快培育。辽宁省大力推进“腾笼换鸟”和新旧动能转换，加快新兴产业重大项目落地，总投资55亿美元的大连英特尔二期工程于9月底建成投产。吉林省以数字吉林建设为引领，突出传统产业数字化提升，实施智能制造等“十大工程”。10月下旬，吉林省政府与东北振兴金融合作机制共同举办“金融助振兴—吉林行动”，金融机构与吉林省在乡村振兴、现代农业、装备制造、冰雪经济等领域签署项目372个，一汽集团与16家金融机构签署了战略合作协议。黑龙江省新动能加快生成集聚，1—9月高技术制造业增加值同比增长10.5%，新登记市场主体33.1万户，同比增长6.4%。

三是对口合作取得良好开局。具体体现在“3个一批”：一批观念理念学习先行展开。例如，吉林省全面推广浙江省“最多跑一次”改革经验，沈阳市借鉴北京市实行企业投资项目“告知承诺制”，哈尔滨市借鉴深圳市强区放权做法。一批干部挂职培训深入开展。省市干部实现互派挂职，东北地区干部、企业家通过各种形式在东部地区对口合作省市参加培训。一批产业合作项目扎实推进。高端装备制造业、新一代信息技术、新材料、新能源等新兴产业项目落地，促进了东北新旧动能转换。

四是绿色发展优势不断巩固。辽宁省重拳治理燃煤小锅炉、黄标车、秸秆焚烧等污染问题，城市环境空气质量平均达标天数同比上升。吉林省着力推动冰雪经济发展，加快完善冰雪旅游设施，开展雪季旅游、运动、休闲等产品推介，做靓“山地避暑旅游”和“寒地冰雪旅游”两大品牌。黑龙江省把发展现代农业作为绿色发展的重要内容，争当新时代农业现代化建设排头兵和维护国家粮食安全 “压舱石”，粮食产量实现“十五连丰”，稳产超过一千亿斤。

五是深度融入共建“一带一路”。辽宁省出台《“一带一路”综合试验区建设总体方案》，对外合作取得积极进展，总投资约300亿元的华晨宝马第三工厂开工建设。吉林省加强对俄合作，在东方经济论坛期间签订了一汽卡车等项目，与俄滨海边疆区、宁波舟山港共同构建起内贸外运新合作机制。黑龙江省1—9月实现对俄贸易进出口总额同比增长58.3%。此外，首期100亿元、总规模1000亿元人民币的中俄地区合作发展投资基金在东方经济论坛期间宣布成立。

对于下一步的规划，孟玮介绍，近期发改委将组织开展“民营企业在东北”系列宣传报道，深度挖掘民营企业的发展亮点和地方政府优化营商环境的做法经验，营造全社会支持民营经济发展的良好氛围。

(责编：李楠桦、朱一梵)