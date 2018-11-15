发改委：推动六个方面工作建设粤港澳大湾区

人民网北京11月15日电 今日，国家发展改革委就宏观经济运行情况举行发布会，发改委新闻发言人孟玮在发布会上介绍粤港澳大湾区下一步建设时表示，国家发改委深入贯彻落实党中央、国务院的决策部署，会同有关部门和粤港澳三地，围绕充分发挥粤港澳综合优势、建设富有活力和国际竞争力的一流湾区。

孟玮介绍将积极推动六个方面的工作：

一是打造国际科技创新中心。积极吸引和对接全球创新资源，建设以“广州—深圳—香港—澳门”科技创新走廊为主轴的粤港澳大湾区发展创新极。

二是推进基础设施互联互通。强化内地与港澳交通联系，构建高效便捷的现代综合交通运输体系。上月底正式开通的港珠澳大桥，就是“一国两制”下粤港澳三地首次合作建设的大型基础设施，也是大湾区建设的一个标志性工程。发改委将注重发挥好大桥的示范效应，促进粤港澳三地基础设施互联互通。目前，有关方面正在编制包括交通、能源在内的基础设施领域的专项规划。

三是促进要素流动便捷高效。深入推动投资便利化、贸易自由化、人员车辆往来和通关便利化，进一步提升市场一体化水平，在人流、物流、资金流和信息流等方面探索实行更加便捷高效的监管模式，打造具有全球竞争力的营商环境。

四是培育国际合作新优势。加快构建与国际接轨的开放型经济新体制，建设高水平参与国际经济合作新平台，深化与“一带一路”沿线国家在基础设施互联互通、经贸、金融、生态环保及人文交流等领域的合作，携手打造推进“一带一路”建设的重要支撑区。

五是加快推进重大平台建设。要充分发挥深圳前海、广州南沙、珠海横琴等重大平台的试验示范作用，支持珠三角九市发挥各自优势，与港澳共建各类合作园区，扩展经济合作发展空间。

六是共建优质的生活圈。以改善民生为重点，增加优质公共服务和生产生活产品供给，制定完善便利港澳居民在内地发展的政策措施，为港澳同胞特别是青年在内地学习、就业、创业、生活等方面提供更加便利的条件，共建宜居宜业宜游的优质生活圈。

(责编：赵爽、李栋)