人民网>>财经

2018中国-东盟矿业合作论坛在南宁召开 双方鼓励和促进相互贸易和投资

2018年11月15日11:32  来源：人民网-财经频道
 

人民网南宁11月15日电 （朱江）今日上午，由广西壮族自治区人民政府、自然资源部共同主办的2018中国—东盟矿业合作论坛暨推介展示会（以下简称“东盟论坛”）在广西南宁国际会展中心开幕。自然资源部党组成员、副部长凌月明指出，东盟论坛已经成功举办了八届，深化了中国与东盟国家矿业以及相关领域的合作，鼓励和促进了相互贸易和投资，为发展经济、促进就业、改善民生做出了积极贡献。

自然资源部党组成员、副部长凌月明 （人民网 朱江 摄）

凌月明表示，今年是中国与东盟建立战略伙伴关系15周年，矿业一直是双方经贸投资合作最重要的领域之一。在中国-东盟战略伙伴关系框架下，自然资源部与东盟国家矿业主管部门建立了长期友好合作关系，开展了一系列卓有成效的合作，为中国-东盟矿业合作营造了良好环境。中国和东盟矿业界应坚定信心，深入推进中国-东盟矿业领域全方位务实合作，努力实现互利共赢和可持续发展。

对此，凌月明提出以下四点要求：一是加强“一带一路”倡议同东盟各国发展规划对接，推动中国-东盟矿业合作再上新的台阶；二是巩固中国-东盟地质矿产领域合作机制，创新合作方式，拓展合作领域；三是促进中国-东盟地学研究和科技创新交流，驱动矿业转型升级；四是推动中国-东盟矿业信息港建设，实现矿业信息共建共享。

广西壮族自治区党委常委、自治区副主席严植婵 （人民网 朱江 摄）

广西壮族自治区党委常委、自治区副主席严植婵提到，经过8年的共同努力，中国与东盟矿业合作共识不断增强，领域不断扩大，机制不断完善，进一步增进相互的交流和了解，务实推进了包括矿业在内的全方位、多领域的交流与合作。

严植婵还指出，广西是中国唯一与东盟国家海陆相连的省区，在中国-东盟友好合作中发挥了前沿窗口和桥头堡的重要作用。作为中国—东盟博览会框架下的系列重要活动之一，东盟论坛的召开，为推进中国与东盟国家及“一带一路”沿线国家的深入合作搭建了很好的平台，为实现中国与东盟矿业合作共赢创造了条件。

严植婵提出三点建议：一是依托平台优势，推进矿业互联互通；二是依托资源优势，深化国际产能合作；三是依托区位优势，加强人才交流合作。

严植婵介绍，东盟论坛以“聚焦丝路合作，发展绿色矿业”为主题，围绕矿业绿色发展政策与实践、绿色矿山企业发展、矿业项目与技术合作、重要矿产资源开发与利用、地学合作机制等议题进行探讨交流，同时组织矿业新技术、矿山机械、珠宝玉石展览，参会人数约1600人、参展商约4000人。

据悉，与往届相比，本届论坛的规模和规格进一步升级，论坛活动特点鲜明，展览活动亮点突出，进一步推动了多领域多层级的矿业合作。 

(责编：李栋、赵爽)
人民日报客户端下载手机人民网
 

推荐阅读

47种抗癌药价格 15日起平均降11.3%　　华商报讯（记者 李琳）来自陕西省卫生健康委消息，包括陕西在内的14省区进口抗癌药品联合议价工作完成，共有包括格列卫在内的47个抗癌药品议价成功，与14省现行挂网价格和2017年采购量相比，平均降幅11.3%，11月15日即执行新价格。 …【详细】

财经

北京市消协发布“双11”提示：切勿直接转账汇款　　原标题：市消协：“双11”勿直接转账汇款 “抢红包”、“扫二维码得优惠”，看到网页上跳出这样的提示，莫忙点击。北京市消协提醒消费者，一些不法分子趁着“双11”的热潮引诱消费者点击钓鱼链接。因此消费者不要随意点击网页、手机中的不明…【详细】

财经

六部委联合清理整顿低速电动车 严禁新增产能　　人民网北京11月8日电 （张晓赫）无序发展的低速电动车正迎来相关部门的源头管理。 今日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》（以下简称“《通知》”），要求各地方开展…【详细】

财经

多地供暖限产脱离"一刀切" 以"污染"定企业开关　　随着供暖季的来临，新一轮错峰限产启幕。《经济参考报》记者获悉，作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明…【详细】

财经

郭树清：坚决消除金融服务民企的隐形壁垒　　□ 经济日报·中国经济网记者 陆 敏 近年来，针对民营企业金融服务中的难点和焦点，金融管理部门采取了一系列措施，助推民营企业持续健康稳定发展。围绕贯彻落实习近平总书记近日在民营企业座谈会上发表的重要讲话，经济日报记者11月7日采…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved