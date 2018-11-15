2018中国-东盟矿业合作论坛在南宁召开 双方鼓励和促进相互贸易和投资

人民网南宁11月15日电 （朱江）今日上午，由广西壮族自治区人民政府、自然资源部共同主办的2018中国—东盟矿业合作论坛暨推介展示会（以下简称“东盟论坛”）在广西南宁国际会展中心开幕。自然资源部党组成员、副部长凌月明指出，东盟论坛已经成功举办了八届，深化了中国与东盟国家矿业以及相关领域的合作，鼓励和促进了相互贸易和投资，为发展经济、促进就业、改善民生做出了积极贡献。

自然资源部党组成员、副部长凌月明 （人民网 朱江 摄）

凌月明表示，今年是中国与东盟建立战略伙伴关系15周年，矿业一直是双方经贸投资合作最重要的领域之一。在中国-东盟战略伙伴关系框架下，自然资源部与东盟国家矿业主管部门建立了长期友好合作关系，开展了一系列卓有成效的合作，为中国-东盟矿业合作营造了良好环境。中国和东盟矿业界应坚定信心，深入推进中国-东盟矿业领域全方位务实合作，努力实现互利共赢和可持续发展。

对此，凌月明提出以下四点要求：一是加强“一带一路”倡议同东盟各国发展规划对接，推动中国-东盟矿业合作再上新的台阶；二是巩固中国-东盟地质矿产领域合作机制，创新合作方式，拓展合作领域；三是促进中国-东盟地学研究和科技创新交流，驱动矿业转型升级；四是推动中国-东盟矿业信息港建设，实现矿业信息共建共享。

广西壮族自治区党委常委、自治区副主席严植婵 （人民网 朱江 摄）

广西壮族自治区党委常委、自治区副主席严植婵提到，经过8年的共同努力，中国与东盟矿业合作共识不断增强，领域不断扩大，机制不断完善，进一步增进相互的交流和了解，务实推进了包括矿业在内的全方位、多领域的交流与合作。

严植婵还指出，广西是中国唯一与东盟国家海陆相连的省区，在中国-东盟友好合作中发挥了前沿窗口和桥头堡的重要作用。作为中国—东盟博览会框架下的系列重要活动之一，东盟论坛的召开，为推进中国与东盟国家及“一带一路”沿线国家的深入合作搭建了很好的平台，为实现中国与东盟矿业合作共赢创造了条件。

严植婵提出三点建议：一是依托平台优势，推进矿业互联互通；二是依托资源优势，深化国际产能合作；三是依托区位优势，加强人才交流合作。

严植婵介绍，东盟论坛以“聚焦丝路合作，发展绿色矿业”为主题，围绕矿业绿色发展政策与实践、绿色矿山企业发展、矿业项目与技术合作、重要矿产资源开发与利用、地学合作机制等议题进行探讨交流，同时组织矿业新技术、矿山机械、珠宝玉石展览，参会人数约1600人、参展商约4000人。

据悉，与往届相比，本届论坛的规模和规格进一步升级，论坛活动特点鲜明，展览活动亮点突出，进一步推动了多领域多层级的矿业合作。

(责编：李栋、赵爽)