发改委启动天然气日调度日报告机制 全额保障居民用气

经济日报-中国经济网北京11月15日讯（记者王婉莹）近期各地已经陆续开始供暖，“今年我国天然气供需虽然处于紧平衡状态，但居民用气可以全额保障。”国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮表示。

随着国家蓝天计划的推进以及北方冬季清洁取暖政策的实施，我国天然气表观消费量增长迅速，2018年前三季度同比增幅在16.7%左右。

“今年全年已落实可供资源量2635亿立方米，比去年增加249亿方；各省区市全面完成全年供气合同以及供暖季供气合同签订，资源全部分解至各地；今年新开工储气项目近100个，预计可形成储气能力约160亿立方米，比上年增加约35亿立方米以上。”孟玮说，“目前已落实的资源量能够足额保障民生用气的需求。”

孟玮透露，最近一段时间，国家发改委、国家能源局会同各有关部门、地方和企业，在天然气增产增供、管网联通、储气能力建设、调峰预案准备等方面，逐项推动任务落实，“同时，为及时应对供暖期间可能出现的一些新的情况和问题，从11月1日开始，国家发改委牵头建立并启动了日调度日报告工作机制，也就是说，我们每日与相关部门、地方和主要供气企业进行对接，汇总天然气供需、价格、管存罐存、进口管道气、天气、安全等方面的信息和情况，及时指导和督促各地处置个案问题”。

此外，“供气企业是保障天然气安全、足量、稳定供应的责任主体，要严格按照已经签订的合同供气。”孟玮说。

经济日报-中国经济网了解到，中国石化计划今冬明春供应天然气181.7亿方，同比增长17.7%，其中计划向京津冀周边及汾渭平原等北方7省市供应同比增长29.1%。中国石油旗下华北油田调集各方资源，预计到明年3月之前，将累计备足50亿立方米“粮草”，今冬明春期间，还将为四川、重庆、贵州、广西和云南等地提供天然气资源量约112.6亿立方米。中国海油今冬明春计划供气246亿方，同比增长20%。其中，计划向北方七省市供应天然气61亿方，同比增加63.5%。

在国内天然气产量增速低于需求增速、管道气资源趋紧的情况下，相对灵活的进口LNG也将成为天然气冬季保供的主力之一。数据显示，2017年进口LNG达到3800万吨，2018年有望突破5000万吨，同比增长超过30%。

除此，“各相关企业还要按照要求，在已有每日2亿立方米调峰能力的基础上，再增加一定量的调峰能力，以应对极端情况的发生。同时，各地要根据本地区供用气特点，针对管道安全、短供停供等突发事件做好应急预案。一旦出现供应紧张的情况，要及时组织有关方面有序实施‘压非保民’。”孟玮表示。

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