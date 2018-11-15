中国-东盟地学合作中心在南宁正式揭牌 支撑构建中国-东盟命运共同体

人民网南宁11月15日电 （朱江）由自然资源部所属的中国地质调查局举办的“中国-东盟地学合作中心”今日在广西南宁2018年中国-东盟矿业合作论坛上正式揭牌，合作中心意在推动共建“一带一路”倡议与《东盟愿景2025》深入对接，进一步加强中国与东盟各国在地学、矿业领域合作，支撑构建“中国-东盟命运共同体”。

中国地质调查局党组成员、副局长李金发表示，“中国-东盟地学合作中心”建设在自然资源部的部署、推动下，立足公益性地质调查定位，由自然资源部中国地质调查局和广西壮族自治区人民政府共同建设，以自然资源部中国地质调查局成都地质调查中心和广西地质矿产勘查开发局为依托，联合中国地质调查局其他相关直属单位、国内相关科研机构、东盟各国地学矿业机构共同建设与管理。

李金发指出，设立“中国-东盟地学合作中心（成都）”和“中国-东盟地学合作中心（南宁）”，两地挂牌、分体运行、统筹协调、资源共享、无缝对接、责任明确。将围绕中国、东盟的共同需求，聚焦中国-东盟区域经济可持续发展中的资源、环境和灾害等重大地球科学问题，坚持“共商、共建、共享”原则，通过开展地学、矿业领域的国际交流与合作，建设具有国际影响力的平台。

李金发强调，截至目前，累计进行人员培训800余名，交流互访100余次，举办国际会议30余次，与柬埔寨、老挝、印度尼西亚、菲律宾、泰国、越南6个东盟国家签署了地学合作谅解备忘录，联合实施合作项目20多个，编制1:50万-1:500万比例尺度地质、矿产、水文、环境和岩溶等系列图50余幅，地球化学专题图件600余张，形成一批有影响的成果，为中国东盟地学合作中心的建设打下了坚实的基础。

据介绍，自然资源部党组成员、副部长凌月明，广西壮族自治区党委常委、自治区副主席严植婵，自然资源部中国地质调查局党组成员、副局长李金发，老挝能源矿产部部长坎玛尼?因提拉，柬埔寨矿产能源部国务秘书蒙?撒提拉等出席嘉宾共同为中心揭牌。

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