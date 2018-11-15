首批纾困优质企业的险资将来临 国寿资产专项产品首期投资近期将落地

人民网北京11月15日电（张文婷）首批纾困优质企业的保险资金将来临。据中国人寿资产管理有限公司副总裁于泳在11月15日的银保监会银行业保险业第192场例行发布会上表示，为化解优质上市公司股票质押流动性风险的保险业首支专项产品“国寿资产-凤凰系列专项产品”资金募集顺利，预计首期投资将于近期落地。

于泳进一步表示，目前，专项产品的认购工作正在推进，认购的机构一部分来自于中国人寿集团各个子公司，包括集团、寿险、财险公司；另外一部分，由于公司就此项产品在市场上进行路演引起部分机构的关注。“目前，这项产品的设立、发行都比较顺利，很快第一个项目会正式落地。”他说。

防止“快进快出”短炒行为 专项产品设立“封闭期”及“存续期”

作为纾困优质企业的第一支保险专项产品，外界对于其投资策略、投资标的及投后管理等方面十分关注。

对此，于泳提到，在凤凰系列专项产品的设计和管理上，国寿资产按照《通知》要求，系列各只产品拟设定3-5年的存续期，这一设计综合考虑了投资标的面临的股票质押风险及流动性压力、公司中长期经营前景以及投资价值的实现。具体而言，希望通过专项产品为有前景、有市场、有技术优势但暂时出现流动性困难的优质企业提供充足的纾困时间，同时为投资人带来长期稳健的回报，起到资本市场压舱石和稳定器的作用，以战略投资视角与优质企业共成长，实现经济效益与社会效益的"双赢"。

整体投资策略方面，通过对宏观经济形势和资本市场走势的审慎分析，国寿资产判断目前资本市场已处于估值合理位置。公司将按照市场化原则，向有前景、有市场、有技术优势但受到资本市场波动或股权质押的影响，暂时出现流动性困难的优质上市公司和其股东提供融资支持。同时，通过严格筛选优质标的和设计风险共担的投资方案来进行风险防控，提高产品的安全性。

在投资标的选择方面，以股权和债权等灵活多样的投资方式，优先筛选由于股权质押产生一定流动性风险但基本面较好的优质上市公司，根据标的公司的自身情况，共同探讨最有效合理的投资方案，提供针对性的解决方案，最大程度缓解标的公司流动性风险。

对此，中国人寿资产管理有限公司投资总监刘凡解释道，在选择投资标的时，并非处于完全被动型投资，在对重点标的进行投资后，还会进行治理结构的优化，通过综合手段，从短期到中长期，实现纾解民营企业流动性的风险。

他同时提到，“如果这个企业的控股股东，或者是管理层胡乱去炒作，或者是不围绕自己的主业进行经营，导致自己的经营陷入困境，那这些标的我们是不会去进行投资的。”

在投资退出安排上，于泳表示，将根据《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项通知》（以下简称：《通知》）采取股东受让、上市公司回购、大宗交易与协议转让及其他方式平稳退出。

他指出，前述退出方式设置的共同出发点，是为尽量避免对二级市场股价的冲击。专项产品通过"封闭期"、"存续期"的设置，可以在一定程度上防止"短炒"、大进大出等现象的发生，发挥长期价值机构投资者的作用，支持上市公司改善公司治理，提升上市公司价值，维护上市公司长期稳健经营。

专项产品保持安全和收益匹配原则 但也需承担相应风险

针对产品的安全性，刘凡做了详细说明，他表示：“在资本市场无论是通过股票还是债券投资，都要承担相应的风险。险企不仅要纾解企业流动性风险的问题，还要为资金方的安全负责，在整个投资策略上，要保持安全和收益相匹配的原则。这就要求选择标的的时候，一定要选择非常优秀的，有核心竞争力的，产业各方面都不错，但只是阶段性有一些流动性风险的，经过了市场这一段最困难的时候，包括通过各种资源的导入就能恢复成非常好发展状态的企业。”

10月以来，监管层不断释放保险资金运用的积极信号，引导设立不纳入保险公司权益类资产计算投资比例的专项产品、取消险资股权投资行业范围限制，以更加灵活的方式发挥保险资金大资金、长资金的优势，参与化解上市公司股票质押流动性风险，为实体经济提供支持。

目前，多家险资都在设立纾困专项产品。除了“国寿资产—凤凰系列产品”外，太平资产、人保资产、新华资产均已设立化解股票质押风险专项产品，保险业4只专项产品目标总规模合计达到680亿元。

(责编：岳弘彬、曹昆)