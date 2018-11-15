中国—东盟矿业合作论坛今日签约23.4亿元

人民网南宁11月15日电 （朱江）记者在2018中国—东盟矿业合作论坛暨推介展示会上获悉，中国-东盟矿业项目签约、推介、洽谈会，共有10个矿业合作项目达成签约，总金额达23.4亿元，另有10个项目在会上推介。

本届论坛推介的10个项目中，涉及柬埔寨大理石矿、蒙古国焦煤、尼日尔铀矿、老挝铜矿及广西、贵州、四川、新疆等国内省区众多矿种。

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