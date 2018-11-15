「在厦门，看未来」第十届国际沙龙美发节开幕

原标题：「在厦门，看未来」第十届国际沙龙美发节——超越国界,赋能美业

2018年11月11日，中国厦门迎来了2018年全球时尚产业盛事——厦门国际时尚周·第十届国际沙龙美发节。

英国、法国、德国、美国、意大利、西班牙等20多个发达国家及港、澳、台地区的上万名美业精英与同行不远万里齐聚在厦门，共襄美业盛会。

国际沙龙美发节旨在请进来、走出去。

今年是国际沙龙美发节的第一个十年，除了数万名美业精英到场之外，国内外50余家一线权威媒体、时尚专业机构、各大直播平台等都对第十届国际沙龙美发节地行了全场直播与实时报道，全网将近200多万名观众共同观看了这场极具国际影响力的美业盛典。

越来越多的国内外美发精英与权威媒体的到来也充分说明了中国美发技术已经达到了国际水平。中国美发事业的国际地位与影响力更是受到了世界同行的瞩目。赐子千金不如教子一艺。现在有越来越多的手艺人深入贫困山区,投入到了扶贫攻坚战中,以绵薄之力支援“十九大所提倡的技能扶贫”。让他们拥有手艺,脱贫致富。

随着国际沙龙美发节大会主席黎安浒先生的致辞,第十届国际沙龙美发节正式拉开了序幕。

【2019潮流趋势发型秀】

创造玩味,释放潜能。《power play》在第十届国际沙龙美发节璀璨上演。

《powerplay》,打破以往的固有模式,让所有看秀的观众看见了发型师的初心、看见了发型师的恒心、看见了发型师的未来。

【超级童模秀】

“未来之星”超级童模大秀再次掀起了现场的新高潮。萌娃袭来，嗨翻全场。他们走在这个星光舞台上，超有范儿，成就了他们的星光梦想。

这群萌娃们都是国际沙龙龙美发节从全国几百名优秀小童模中选拨出来的，现场授予他们“未来之星”奖项。

国际沙龙美发节10年来吸引了近十万美业人士参加，历经10年，国际沙龙美发节汇聚国内外万千行业翘楚，成为了一部引领时代潮流的行业宝典，一套颠覆传统思维的商业系统，一场时尚人士必到的行业盛事，一场推动时尚产业不断前进的发动机。

超越国界，赋能美业。国际沙龙美发节已成为国内外时尚人士蜂拥而至的国际舞台，中国时尚产业影响力和未来也在这里不断向上攀升。

(责编：冯粒、袁勃)