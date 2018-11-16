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中外企业项目合作方代表畅谈企业共建一带一路

开放合作 互利共赢（在国新办新闻发布会上）

刘志强

2018年11月16日04:52  来源：人民网-人民日报
 

“一带一路”倡议提出5周年之际，国务院新闻办公室于15日上午举行中外记者见面会，邀请了6位中外企业项目合作方代表，畅谈他们参与“一带一路”建设的感受与体会。

合作方企业点赞一带一路倡议

见面会上，远道而来的国外合作方企业代表成为令人瞩目的焦点。一开场，他们便热情地表达起对“一带一路”倡议的赞赏。

“我们在‘一带一路’倡议下进行的中希合作，赢得了希腊民众的支持。”希腊比雷埃夫斯港港务局副总裁安吉洛斯·卡拉科斯塔斯告诉记者，2008年，原中远集团获得了比雷埃夫斯港（简称“比港”）2号和3号集装箱码头35年的特许经营权，并成立了比港集装箱码头公司，“合作之初，我们的集装箱吞吐量只有88万标箱，世界排名第九十三位。经过几年发展，集装箱吞吐量在去年达到415万标箱，世界排名上升到第三十六位。”他还欣喜地展望道，在不久的将来，比港有望成为地中海第一大港口、欧洲第四大港口。

“以前没有蒙内铁路，我们从蒙巴萨到首都内罗毕，需要花10个小时，现在火车通了，只需要5个小时。”肯尼亚标轨铁路项目监理联合体副总监詹姆斯介绍说，由中国交建承建运营的蒙内铁路是肯尼亚在近100年间建设的第一条铁路。这条铁路在建设过程中，已为当地创造了4.6万多个工作岗位，对肯尼亚全国GDP的贡献超过1.5%，而从2017年5月31日正式通车到今年10月31日，累计发送旅客已超200万人次。

“2011年，来自中国的万华化学集团收购了宝思德。当时，我们公司已经连续3年亏损，资产状况非常脆弱。这几年，在中匈双方肩并肩努力下，公司在2015年实现扭亏为盈，过去两年的利润率还达到了历史新高。”来自匈牙利的宝思德化学公司人力资源和公共关系副总裁贝拉·瓦尔加直言，感谢万华拯救了公司，拯救了3000多个工作岗位。

中国企业收获广阔市场和宝贵机遇

5年来，投身“一带一路”建设的中国企业赢得了国外合作方的信任、理解与感谢，也使自身收获了广阔的市场和宝贵的机遇。

国际化程度更高了。“‘一带一路’倡议提出前，中交的境外投资总额不到5亿元，而目前集团在手的境外投资项目总规模已近200亿美元。”中国交建副总裁孙子宇自豪地说，作为知名的国际工程承包商，中交集团在“一带一路”参与国家和地区的在建项目超过了400个。

发展空间更大了。“目前，中远海运在全球总共参股了55个码头，其中17个位于‘一带一路’参与国家和地区。”中国远洋海运副总经理俞曾港表示，在“一带一路”沿线布局顺应了集团业务发展所需，“比港处于地中海中心位置。利用比港，我们打通了经海上到铁路再到达中东欧的新通道，对节省成本、提高物流大通道效率都非常有利。”“通过收购宝思德，我们整合了所在行业，也建立了欧洲基地，为未来公司在欧洲的发展提供了重要平台。”万华化学集团有限公司副总裁霍澎涛认为，“一带一路”市场很广阔，企业仍会坚持布局和发展。

海外口碑更好了。建设“一带一路”过程中，我国企业十分注重本土化运营和生态环境保护，并积极履行社会责任。“像比港这么大的港口，我们总共派了15名中国管理人员，其他近2000名员工全都是当地员工。”俞曾港说。“蒙内铁路沿线有野生动物园，我们在设计时，特意将涵洞抬高了，使长颈鹿不弯腰便能通过。但这样一来，附近标段的坡度就要放缓，投资就要增加。”孙子宇说，企业甘愿承担这部分成本，因为尊重生态环境的做法会给企业带来更好的信誉。

见面会结束前，国外合作方代表纷纷邀请记者到项目现场实地走访。“欢迎各位能到希腊、到比港看一看，我想成为比港的宣传大使。”安吉洛斯·卡拉科斯塔斯说。“你可以乘坐蒙内铁路亲眼去看看野生动物、拍拍照片，会是十分惬意的享受。”詹姆斯也发出了诚挚的邀请。

(责编：马昌、曹昆)
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