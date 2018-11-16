中国—东盟矿业合作论坛开幕

本报南宁11月15日电 （记者庞革平、刘佳华）11月15日，由自然资源部、广西壮族自治区政府共同主办的2018中国—东盟矿业合作论坛暨推介展示会在广西南宁开幕。

本届矿业论坛以“聚焦丝路合作，发展绿色矿业”为主题，围绕矿业绿色发展政策与实践、绿色矿山企业发展、矿业项目与技术合作等议题进行探讨交流。同时组织矿业新技术、矿山机械、珠宝玉石展览。

2018中国—东盟矿业合作论坛暨推介展示会是中国—东盟博览会框架下的系列重要活动之一，活动的举办为推进中国与东盟国家及“一带一路”参与国家的深入合作搭建了平台，为实现中国与东盟矿业合作共赢创造了条件。

《 人民日报 》（ 2018年11月16日 21 版）

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