2018全球（银川）智慧城市峰会举行

本报银川11月15日电 （记者刘峰）2018全球（银川）智慧城市峰会在宁夏银川举行。峰会以“绿色、高端、和谐、宜居”为主题，来自10多个国家的政府代表和智慧城市领域的资深专家，80家智慧城市产业链上下游企业代表共700余人参加大会，共同探讨智慧城市建设过程中的痛点与解决方案，分享当前国际领先的研究成果以及全球智慧城市发展的先进经验。
今年以来，银川市把“智慧银川”建设作为推动城市管理、创新驱动、服务民生的主引擎，积极运用互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，建设了“10个模块、13个子系统”，城市规划、建设、管理和服务正在由智慧化向智能化迈进，惠民、利民、便民效果明显。
47种抗癌药价格 15日起平均降11.3% 华商报讯（记者 李琳）来自陕西省卫生健康委消息，包括陕西在内的14省区进口抗癌药品联合议价工作完成，共有包括格列卫在内的47个抗癌药品议价成功，与14省现行挂网价格和2017年采购量相比，平均降幅11.3%，11月15日即执行新价格。 …【详细】
北京市消协发布“双11”提示：切勿直接转账汇款 原标题：市消协：“双11”勿直接转账汇款 “抢红包”、“扫二维码得优惠”，看到网页上跳出这样的提示，莫忙点击。北京市消协提醒消费者，一些不法分子趁着“双11”的热潮引诱消费者点击钓鱼链接。因此消费者不要随意点击网页、手机中的不明…【详细】
六部委联合清理整顿低速电动车 严禁新增产能 人民网北京11月8日电 （张晓赫）无序发展的低速电动车正迎来相关部门的源头管理。 今日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》（以下简称“《通知》”），要求各地方开展…【详细】
多地供暖限产脱离"一刀切" 以"污染"定企业开关 随着供暖季的来临，新一轮错峰限产启幕。《经济参考报》记者获悉，作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明…【详细】