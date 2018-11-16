2018全球（银川）智慧城市峰会举行

本报银川11月15日电 （记者刘峰）2018全球（银川）智慧城市峰会在宁夏银川举行。峰会以“绿色、高端、和谐、宜居”为主题，来自10多个国家的政府代表和智慧城市领域的资深专家，80家智慧城市产业链上下游企业代表共700余人参加大会，共同探讨智慧城市建设过程中的痛点与解决方案，分享当前国际领先的研究成果以及全球智慧城市发展的先进经验。

今年以来，银川市把“智慧银川”建设作为推动城市管理、创新驱动、服务民生的主引擎，积极运用互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，建设了“10个模块、13个子系统”，城市规划、建设、管理和服务正在由智慧化向智能化迈进，惠民、利民、便民效果明显。

《 人民日报 》（ 2018年11月16日 21 版）

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