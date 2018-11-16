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“老百姓的钱包鼓了，巫山才真正富了”（新时代担当作为典型风采）

——记重庆市巫山县委书记李春奎

本报记者  崔  佳

2018年11月16日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　李春奎（右）在巫山旅游码头调研旅游发展情况。
　　新华社记者 王全超摄

　　海拔1730米的山上，机械轰鸣、车辆穿梭。望空中，多台塔吊旋转着吊臂，工人们正在高空施工作业；看脚下，一条宽阔平整的跑道已从眼前伸展进远处的云端。

　　“施工难度大，质量要求高。”把山削平，在山顶上建机场，这让重庆市巫山县委书记李春奎感到不小的压力。为了确保巫山机场今年底建成试飞，李春奎调研机场推进情况后，又马不停蹄地召开专题会，会议持续近3个小时，水也没顾上喝一口。

　　7年前，李春奎从重庆渝西地区调到偏远的渝东北工作，2015年起担任巫山县委书记。巫山属三峡工程重庆库区首迁县，当时又是国家扶贫开发工作重点县，面临诸多压力和困难，李春奎勇于担当、善于作为，带领全县党员干部群众实干奋进，走出了一条生态优先、绿色发展的新路子。他常说：“群众的事情无小事，老百姓的钱包鼓了，巫山才真正富了，我这个书记才没白当。”

　　化解多年悬而未决难题

　　巫山县在三峡工程移民攻坚时期，累计建设了55万多平方米的移民统建房，由于各种原因，其中近15万平方米2770套住房和门面被占用，移民群众怨气很大。

　　那段时间，李春奎经常彻夜难眠，心里始终绷着这样一根弦：怎么办？必须亮法治之剑，治占房之乱。

　　2013年春节刚过，李春奎抽调得力干部组成工作组，经过11天的走访调研，得到了绝大多数群众的理解和支持。

　　“铲除此般顽疾，唯有矢力同心。”同年5月至8月，巫山县委、县政府以大昌镇为试点，仅用3个月时间，就打开了统建房清理问题的突破口。此后，在李春奎推动下，仅用两年时间，就平稳清收2770套统建房，收回现金2亿余元，依法判处诈骗统建房犯罪分子11人，化解了2000多个多年悬而未决的信访问题。

　　做群众利益的“守护人”

　　“立即启动应急救援预案，紧急撤离。”2014年8月，巫山县普降大雨，上涨的大水漫上了河堤。担心出现地质灾害，李春奎连夜赶往受灾最严重的当阳乡。

　　当时，双龙镇附近，到处滑坡、塌方，交通一时被阻断。冒雨奔行6个小时后，李春奎一行人终于抵达当阳乡，蹲点值守。

　　8天8夜的抗洪救灾，李春奎始终坚守一线，靠前指挥。那一场洪灾，给巫山造成了6.3亿元的直接经济损失，但由于抢险救灾处置得当，全县人员无一伤亡。

　　“李书记，国宾酒店的挡墙变形，随时有垮掉的危险。”2016年7月29日凌晨1点，李春奎被电话叫醒。因连降暴雨，县城核心区内国宾酒店外侧高挡土墙出现倾倒滑移险情，危及周边2000余名居民人身安全。专家组第一次提出的抢险方案经实施后无效。

　　凌晨2点，李春奎再次赶到现场。他一边召开紧急会议，果断下令立即疏散群众，一边迅速联系重庆市相关部门，请求二次组织专家参与救灾排险。连续奋战近20小时后，险情终于得到有效控制。

　　“心怀百姓，百姓心中才有你。作为一名共产党员，面对急难险重任务和复杂问题，要时刻做到不推诿、不退缩。”李春奎说。

　　把绿色作为发展的底色

　　在距离巫山城区3公里处的白水河，有一片面积约5平方公里的农田绿地，草长莺飞，生机盎然。然而5年前，这里曾被规划为巫山移民工业园区。

　　“不能让污水把小三峡污染了！”在县委常委会上，李春奎明确表态。李春奎带队到重庆市移民局作解释汇报，提请终止项目实施，并申请将专项资金用于巫山神女峰景区的开发建设和新城改造。就这样，工业园区的项目被叫停。

　　夏日巫峡满眼绿。巫山曲尺乡，每年6、7月份，万亩脆李进入挂果期，青油油的果实缀满枝头。曲尺乡伍佰村种植大户李先东乐呵呵地说：“果子卖得俏，这真是种下了摇钱树啊。”

　　“把绿色作为发展的底色。”这句话已然成为李春奎的口头禅。聚力脱贫攻坚，他也提出要与绿色产业相结合。针对巫山立体性气候特征，县里确立了“低山种柑橘、中低山种脆李、高山种药材干果”的差异化产业发展思路，大力发展山羊、脆李、中药材和柑橘、核桃等特色效益产业。

　　如何继续擦亮“名片”大力推进全域旅游发展？李春奎提出要持续打好“红叶牌”。“我们还要大力栽植红叶类树种，力争用几年时间让巫山成为全国红叶品种最多、规模最大、持续时间最长的地区。”李春奎介绍，2017年巫山共接待游客1263万人次，旅游综合收入43.9亿元，同比增长22.6%。

　　入秋的巫山，层林尽染、绚丽缤纷。“又到漫山红叶时，巫峡喜迎天下客。”李春奎满脸笑意，向海内外游客发出盛情邀请。他说：“用我们重庆话讲，要把各项工作整巴实、不吹壳子，让大美巫山更加秀丽，让更多老百姓吃上旅游饭、走上致富路。”


　　《 人民日报 》（ 2018年11月16日 10 版）
(责编：马昌、曹昆)
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