本报南京11月15日电 （申琳、袁荣强）“起初我只是抱着试一试的态度来参加跨境电商培训，但经过一段时间培训，感觉很有收获。我们公司销售的是滤油机产品，相信通过拓展跨境电商业务，一定会大幅提高销售额。”在江苏泰州医药高新区，创业者吴哨明谈起电商培训颇有信心。

栽得梧桐树，能引凤凰来。近年来，泰州市人才培训中心免费将“电商+创业”培训送到老百姓家门口，分别面向农民、失业人员、初始创业者等创业群体提供有针对性、个性化的服务。

“通过电商培训，创业者不但能学到电子商务领域的专业知识，还能获得创业指导。”野徐镇新联社区创业者戚小明说，目前，新联社区已经有各类企业62家，企业及居民拥有网站及网店数量达153个，2017年电商销售额达5525万元。

“一根网线”让居民、农民等拥有了创业和致富的机会，也带动了该区的产业发展。据介绍，目前泰州医药高新区有两个社区获评“江苏省电子商务示范社区”，12个社区获评“省级创业型社区”。

据了解，今年以来，泰州市、区人社及商务部门陆续举办了中国医药城重点企业、特色产业项目等跨境电商业务培训班5期，培训了一批电商专业人才。高新区人社局局长王敏说，组织开展精准化“电商+创业”培训，有效地激发了创业热情，使一大批符合本地产业特点的创业企业涌现出来。

《 人民日报 》（ 2018年11月16日 10 版）

(责编：马昌、曹昆)