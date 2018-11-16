2018中国旅博会在天津举办

本报电 由文化和旅游部、天津市政府共同主办的“2018中国旅游产业博览会”11月9日至11日在天津梅江会展中心举办。本届博览会展览面积5万平方米，设标准展位3000个，按照展示内容分为7个主题展区，分别为：各省区市旅游展区，邮轮游艇房车露营地展区，国际旅游展区，“一带一路”国际旅游商品展区，旅游酒店、旅行社产品交易展区，“旅游+”产业融合发展产品展区和旅游创新项目对接洽谈展区。

（王 珂）

《 人民日报 》（ 2018年11月16日 18 版）

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