吉林省辽源市坚持放手发展民营经济，走出了特色鲜明的发展之路。图为在辽源市东北袜业纺织工业园的一家袜企内，工作人员整理展示样品。

新华社记者 张 楠摄

发达的民营经济、众多的特色乡镇，是江苏省苏州市吴江区鲜明特色。图为工作人员在位于苏州市吴江区的恒力集团化纤板块自动分级包装线进行外检作业。

新华社记者 李 博摄

11月1日上午，习近平总书记在北京人民大会堂主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话。舆论高度评价习近平总书记关于民营企业发展的讲话，认为讲话内容鼓舞人心、催人奋进，让民营企业和民营企业家吃下了定心丸，可以安心谋发展。在全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化国家的新征程中，我国民营经济将走向更加广阔的舞台。

“民营经济只能壮大、

不能弱化”

在民营企业座谈会上，习近平总书记强调，公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，是中国特色社会主义制度的重要组成部分，也是完善社会主义市场经济体制的必然要求。他深刻指出，在全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化国家的新征程中，我国民营经济只能壮大、不能弱化，不仅不能“离场”，而且要走向更加广阔的舞台。

当日，新华网文章《“民营企业和民营企业家是我们自己人”——习近平总书记主持召开民营企业座谈会侧记》记录了2个小时座谈会的全过程，现场气氛热烈积极。直面当前民营经济的困难和问题，习近平勉励大家，只要信心不滑坡，办法总比困难多。殷切的寄语、坚定的决心，让民营企业家代表更感振奋。

人民日报官方微博梳理了讲话要点。微信公众号“学习小组”则通过7组数字，帮助网友读懂这次十分重要的讲话。例如，“五六七八九”是说，我国的民营经济贡献了50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，70%以上的技术创新成果，80%以上的城镇劳动就业，90%以上的企业数量，证明民营经济确实是功不可没。再比如，“3种错误论调”是指，说民营经济已经完成使命，要退出历史舞台的“民营经济离场论”，把现在的混合所有制改革曲解为新一轮“公私合营”的“新公私合营论”和认为加强企业党建和工会工作是要对民营企业进行控制等不符合党的大政方针的错误论调。“三座大山”则是指民营企业遇到的市场的冰山、融资的高山、转型的火山这些困难和问题。

网友认为，这些论述不仅接地气，而且直接回应了大家的关心，增强了广大民营企业家战胜困难、搞好经营发展的信心和动力，鼓舞了广大干部群众应对风险挑战、推动我国经济高质量发展的信心和干劲。网友“张大伟”说：“总书记的话有力、温暖了民企老板的心。” 网友“徐少春”评论：“民营企业和民营企业家的春天来了。”

海外网文章《望海楼：走向更加广阔舞台》评论道，把公有制经济巩固好、发展好，同鼓励、支持、引导非公有制经济发展不是对立的，而是有机统一的。中国这么大、人口这么多，要把经济社会发展搞上去，就要大家齐心协力来干，“众人拾柴火焰高”。《望海楼：迎来更加光明的发展前景》也评论，当前，我国经济运行总体平稳、稳中有进，主要指标保持在合理区间。只要我们保持战略定力，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，全面深化改革开放，我国经济就一定能够加快转入高质量发展轨道，迎来更加光明的发展前景。

“不断为民营经济

营造更好发展环境”

在讲话中，习近平指出，要不断为民营经济营造更好发展环境，帮助民营经济解决发展中的困难，并提出要抓好6个方面政策举措落实，为民营企业下一步发展指明了方向。

一分部署，九分落实。很快，人民日报、新华社等中央媒体推出了“支持民营企业在行动”栏目，对涉及民营经济的各主要部门负责人进行专访，对于各部门在落实贯彻习近平总书记重要讲话精神上的政策措施进行追踪，受到了网友广泛关注。

中央统战部副部长、全国工商联党组书记徐乐江，工信部部长苗圩，国家市场监督管理总局局长张茅，中国人民银行行长易纲，最高人民法院副院长江必新，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清，国家税务总局党委书记、局长王军，国家发展改革委副主任、国家统计局局长宁吉喆，司法部部长傅政华，北京市市长陈吉宁，中共黑龙江省委书记张庆伟，商务部部长、党组书记钟山等，纷纷从不同领域、不同方面解析了支持民营企业发展壮大的具体行动。截至11月15日，系列访谈共推出了12期，引起了广泛的社会关注。

例如，在支持民营企业发展壮大的6个方面重要部署中，第一项就是减轻企业税费负担，这为税务部门做好税收工作提供了根本遵循。11月10日，新华网文章《王军：以更大力度、更惠政策、更优服务助力民营企业走向更加广阔的舞台》发表国家税务总局党委书记、局长王军的观点称，税务部门将从助力解决生产经营困难，助力解决融资难融资贵问题，助力新产业、新模式、新业态发展和助力“走出去”企业发展等方面帮助民营企业纾困解难。网友“亚非之殇”备受鼓舞，留言说：“国家政策对民营经济利好，民营企业家是时候展现出能力来了。”

同时，民营企业融资难融资贵的问题也不容忽视。11月9日，央视网文章《银保监会：对民营企业要“敢贷 能贷 愿贷”》发表中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清的观点称，习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话，对金融行业有很大的触动。监管部门将改革和完善金融机构监管、考核、激励等机制，推动银行保险机构对民营企业“敢贷、能贷、愿贷”。金融领域也要打破对民营企业的各类“玻璃门”“旋转门”，切实落实好习近平总书记的要求。

网友“sylswj520”非常关注民营企业融资问题，他认为，民营企业融资难并不是一个一贯的话题，在创业投资和私募股权融资市场，民营企业反而有很大的发挥空间。

“民营企业和民营企业家

是我们自己人”

习近平在讲话中指出，民营经济是我国经济制度的内在要素，民营企业和民营企业家是我们自己人。这让广大民营企业家备感亲切和温暖，也深刻感受到党中央大力支持民营企业发展的坚定决心。

11月2日上午，一批民营企业家齐聚在北京市海淀区一间会议室内，大家争相发言，畅谈学习习近平总书记重要讲话的体会。11月4日，新华网发表文章《“中国民营企业发展史上浓墨重彩的一笔”——习近平总书记重要讲话为民营企业发展把脉定向提振信心》梳理了与会民营企业家的心得体会。北京华胜天成科技股份有限公司董事长王维航表示：“这一年多企业面临很多困难，总书记的讲话直面问题，明确给出了解决民营经济发展困难的路径。这是民营企业的春天，我们要心无旁骛发展企业，琢磨产品和管理，练好内功。”

11月3日，人民网文章发表《“民营经济一定能够实现更大发展”》。其中，苏宁控股集团董事长张近东称，总书记的话句句讲到了民营企业家心坎里。“总书记亲自主持召开民营企业座谈会，关心、支持民营企业发展，这本身就是对我们信心的巨大提振。可以说，总书记掷地有声的话语，就是我们广大企业家的信心和底气。”

11月4日，央视邀请了马化腾、李东生、宗庆后、陈东升、王均金5位民营企业家代表做客《对话》节目，他们在节目中以书信的方式致未来、致梦想、致时代、致信心、致企业家精神。微博网友“zhao9102”观看之后感触颇深，赋诗一首：“不负时代家国强，不枉此生圆梦想。创业创新创世纪，敢想敢干敢担当。追忆感怀弄潮过，展望未来迎朝阳。百炼成钢熬铁水，船行江海何惧浪。”

有了底气和信心，民营企业家们干劲十足。中国经济网文章《多地民营企业家表示：努力在更广阔舞台上发展壮大》指出，习近平总书记的重要讲话让广大民营企业家备感温暖和鼓舞，纷纷表示要推动民营经济在更加广阔的舞台上发展壮大。“党和政府高度重视实体经济，大力支持民营企业发展，充分支持企业家更好地发挥作用，我们感到很振奋，对未来很有信心。”福建圣农集团董事长傅光明表示，圣农集团将进一步聚焦主业，做大、做优、做强，努力成为全球生产经营管理一流的肉鸡生产食品加工企业。

网友“路过的风”评论道：“企业只有敢闯敢干，不畏艰苦，聚焦实业，坚持可持续发展，才能做大做强，创造辉煌！”更多网友表达了对民营企业的发展充满信心：中国民营企业的发展将为人民造福，民营企业的未来不可限量。

(责编：曹昆)