从资源到消费 阜新借助汽车赛事积极探索产业转型之路

人民网北京11月14日电（记者李长云）11月11日，2018中科盛联杯阜新百年赛道小镇汽车场地越野挑战赛在阜新百年赛道小镇圆满结束。本次为期三天的赛事，由阜新市体育局、阜新市旅游委、新邱区人民政府主办，由阜新百年赛道小镇运营管理有限公司承办，由辽宁省、阜新市汽摩协会等协办，共有来自全国各地的127名选手参赛。赛道全长1.3公里，建在新邱露天矿一处废弃的矿坑之中。赛场内，赛车风驰电掣，一路轰鸣；赛场外，观众目不转睛，加油呐喊……沉寂许久的矿山沸腾起来。

阜新，作为一座东北老工业城市，百里矿山、煤电之城，曾经带给这座城市无尽的荣耀与辉煌。然而，在资源过度开采后，给这座城市留下的，是一个个难以抚平的伤疤，一座座突兀的矸石山和一个个巨大的矿坑，成为这座城市抚不去的痛。矿山环境修复和治理成为始自2001年阜新经济转型试点的一项重要任务。

“绿水青山，就是金山银山”。阜新市委市政府对此高度重视，多方寻求最佳解决方案。当环境治理重担压肩，循环经济力图高端的时候，2018年4月，“中科盛联”入驻阜新市新邱区，带来了“环保医院”、“地球医生”，带来了人才、技术、产品，更带来了新时代的环保产业理念。作为一家资源与环境领域的国家级高新技术企业，中科盛联阜新市转型试点环保科研基地项目，不仅给新邱区，给阜新全市矿山环境治理及循环经济都带来了“电光石火”。 在阜新市政府的全力支持，中科盛联突破单一环保治理思路，变为保护、治理、开发、建设并重。结合阜新实际，中科盛联面对体量巨大的的矸石山资源，因地制宜，量身定制。在多方考察后，通过前沿科技手段解决煤矸石山污染问题，并通过生态修复手段，利用低洼的采矿坑和众多蜿蜓曲折的作业路，打造拥有多条能够承办目前绝大多数主流汽车、摩托车赛事的“阜新百年赛道小镇”。

“没有无用的垃圾，只有放错地方的资源。”新邱区委书记赵巍表示，秉承绿色发展理念，坚持创新驱动，不断探索转型升级新路径，让百年矿区重新焕发出勃勃生机。

作为全国首个资源型城市经济转型试点市，阜新围绕高质量发展要求，打造 “体育+文化+旅游”的项目运作新模式，实现多产业的链接融合，通过赛道小镇品牌，推进矿山治理，培育形成新的经济增长点，进一步提升阜新产业发展水平。从保护治理到开发利用，阜新市政府和中科盛联联手为资源转型城市继续发展走出了一条颇有借鉴意义的阜新特色的探索之路。

(责编：李栋、朱一梵)