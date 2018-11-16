国家统计局：北上广深二手房价格下跌

国家统计局发布10月国内70个大中城市房价
北上广深二手房价格下跌
昨天，国家统计局发布的10月份全国70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据显示，我国一线城市新建商品住宅销售价格环比持平，二手住宅价格环比下降；二线城市环比涨幅均回落。数据显示，我国房地产市场下行趋势明显，投资增速持续下降。
国家统计局昨天发布的10月份全国70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据显示，上个月我国一线城市新建商品住宅销售价格环比持平，二手住宅价格环比下降；二线城市环比涨幅均回落。但是，与去年同期房价相比，仅有3个城市下跌；而与9月份统计数据相比，仅有4个城市下跌。
上个月北上广深二手房价格下跌
“各地继续坚持因城因地制宜、精准施策，促进房地产市场逐步回归理性。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟昨天表示，整体来看，上个月我国一线城市新建商品住宅销售价格环比持平，二手住宅价格环比下降；二线城市环比涨幅均回落；三线城市新建商品住宅价格环比涨幅微扩，二手住宅价格涨幅回落。
上个月国内70个大中城市中仅有4个城市新房价格环比下跌，分别是深圳、厦门、温州和三亚，且降幅均较小，除深圳降幅为0.5%外，其余三个城市的降幅均为0.1%。刘建伟表示，据初步测算，从环比看，4个一线城市新建商品住宅销售价格持平；二手住宅销售价格下降0.2%，降幅比9月份扩大0.1个百分点，其中北京、上海和广州均下降0.2%，深圳下降0.6%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨1.0%和0.3%，涨幅比9月份分别回落0.1和0.5个百分点。35个三线城市新建商品住宅价格上涨1.1%，涨幅比9月份扩大0.2个百分点；二手住宅销售价格上涨0.5%，涨幅比上月回落0.3个百分点。
上海深圳新房环比下降0.4%
具体来看，上个月，北京新房价格较9月份上涨了0.8%，广州上涨了4.7%，而上海和深圳则均下降了0.4%。在全国70个大中城市中，上个月新房价格同比下降的仅有3个城市，其中两个属于一线城市，另一个则是南京，其降幅在70个城市中也是最大的，达到1%。与去年同期相比，上个月国内一二三线城市商品住宅销售价格累计平均涨幅回落。其中，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨1.2%，涨幅比去年同月扩大0.2个百分点；前10个月平均上涨了0.2%，涨幅比去年同期回落11.7个百分点。二三线城市新建商品住宅销售价格同比分别上涨10.4%和10.0%，涨幅比去年同月分别扩大5.8和2.8个百分点；前10个月平均，同比则分别上涨6.8%和7.3%，涨幅比去年同期分别回落3.1和0.7个百分点。
房地产市场下行趋势明显
前一天国家统计局发布的最新一期全国房地产场我国房地产市场下行趋势明显，投资增速持续下降。数据显示，今年前10个月，全国房地产开发投资99325亿元，同比增长9.7%，增速比前9个月回落0.2个百分点。其中，住宅投资70370亿元，增长13.7%，增速回落0.3个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.8%。同期内我国商品住宅销售面积增长2.8%，销售额增长15.0%。
（记者 张钦）
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