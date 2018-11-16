原标题：居民今后可投资地方政府债

居民今后可投资地方政府债

个人投资者需满足年收入不低于五十万元 名下金融资产不少于三百万元等条件

今后老百姓又多一个投资理财工具，个人也可以投资地方债了。昨天，中国人民银行、财政部、银保监会联合发布《关于在全国银行间债券市场开展地方政府债券柜台业务的通知》（以下简称《通知》），以丰富全国银行间债券市场柜台业务品种，满足居民投资需求，促进多层次债券市场建设。

地方政府债券为中小投资者提供更多选择

《通知》明确经发行人认可的已发行地方政府债券和发行对象包括柜台业务投资者的新发行地方政府债券可在银行间债券市场开展柜台业务，同时对定向承销方式发行的地方政府债券开展柜台业务的方式进行了规范。

《通知》发布后，地方政府债券成为继记账式国债、政策性银行债券和国家开发银行债券后又一类可开展银行间债券市场柜台业务的品种，为中小投资者提供了更多投资选择，有利于提高居民财产性收入。同时，《通知》也提高了柜台业务的吸引力，对于建设多层次债券市场具有积极作用。此外，鼓励地方政府债券优先面向当地投资者发售和交易，也有利于进一步强化投资人监督，健全市场约束机制。

个人投资者购买地方债的门槛很高

根据中国债券信息网的介绍，柜台业务包括储蓄国债（电子式）业务和柜台流通式债券业务，是我国债券市场向零售领域的延伸。柜台业务发展立足于构建多层次债券市场体系，符合普惠金融的本质要求，为居民和中小机构提供多元化资产配置渠道。

当然，个人投资者购买地方债的门槛很高。《全国银行间债券市场柜台业务管理办法》相关规定显示，个人投资者想要投资柜台业务的交易品种，需要满足如下条件：年收入不低于50万元，名下金融资产不少于300万元，并且具有两年以上证券投资经验。

北青报记者注意到，中国债券信息网上“柜台业务”一栏，昨天已经出现了“地方政府债”这一品种，只不过还没有营业网点、最优报价等具体信息。

东方金诚研究发展部张伊君认为，地方债柜台业务的开通，扩大了地方债投资者的范围，有望提升地方债交易的活跃度，进一步完善地方债定价机制，并对地方债一级市场发行产生正反馈作用。同时，地方债柜台业务开放有利于增加个人投资者的投资产品类型，增加资产配置的安全性，有望受到个人投资者的青睐。他预计，随着柜台业务的开通，地方政府债的投资者中个人投资者比例短期内预计将有小幅度提升。

部分优质地方债在一级市场已受资金追捧

据了解，近期部分优质地方债在一级市场已受资金追捧。11月8日，四川省财政厅发行的 “18四川债50”认购倍数高达51倍。有业内人士指出，2018年地方债发行高峰已过，新增供给逐步减少。随着市场风险偏好修复，优质地方债的需求还将抬升。目前银行配置优质地方债的热情很高。优质地方债收益率和流动性俱佳，符合条件的个人投资者也可考虑直接配置。

也有观点认为，目前同其他投资品种相比，对个人而言地方债并不是很有“吸引力”。在安全性方面，地方债确实风险很低，但毕竟没有国家信用背书，安全性弱于国债。

在持有到期收益方面，同银行理财产品相比，地方债目前也不占优势。现在银行理财产品的预期年化收益率平均在4.4%左右，而地方债的发行利率一般都不超过4%。

国盛证券昨日发布题为《地方债发行高峰退去 二级市场机会悄然出现》的研报。报告称，10月至11月，全国地方债发行规模较高峰时期大幅回落。发行高峰退去后，地方债二级交易活跃度大幅上升，带动二级市场利率持续下行。10月内，国内各地区地方债发行规模仅2560亿元，较8-9月的高峰水平大幅下降。进入11月后，除四川省发行一只借新还旧债外，其他地区均无地方债发行，目前总发行额度仅40亿元。进入10月后，地方债中的一般债和专项债的二级市场利率同时进入下行区间。截至11月12日，专项债的平均成交利率为3.57%，相较于发行利率降低25bp；一般债的平均成交利率为3.66%，相较于发行利率降低22bp。专项债与一般债的一二级利差接近。

（记者 程婕）

(责编：杨曦、李栋)