原标题：钢铁业跨地区跨所有制兼并重组将加速

《经济参考报》记者获悉，在提前两年超额完成“十三五”期间压减粗钢产能1.5亿吨的上限目标基础上，相关部门正研究进一步完善有利于钢铁企业兼并重组的政策环境。

据权威人士透露，目前相关政策正由发改委、工信部等部门牵头，相关协会配合制定。政策将按照企业为主体、政府引导、市场化运作的原则，鼓励有条件的企业实施跨区域、跨所有制的兼并重组，加快钢铁行业转型升级。

国家发展改革委产业协调司巡视员夏农表示，钢铁工业已经从过去依靠投资驱动发展为主的规模扩张阶段，进入到以创新为主的优化升级阶段。在此背景下，钢铁工业需建设以质量为中心的品牌评价体系，推进由制造商向服务商转变，增加高端钢材品种的供给能力。

夏农指出，钢铁行业兼并重组的发展目标，组建全球范围内有较强竞争力的超级特大型钢铁集团、具有区域市场主导能力的特大型钢铁集团，和一批专用产品优势明显、自我发展能力强的专业化龙头企业。

全联冶金商会会长张志祥表示，2017年我国前十家钢企产量占全国不足37%，距60%的钢铁产业集中度目标还有较大差距。

需要注意的是，我国与发达国家相比，钢铁行业仍面临集中度低的问题。据兰格钢铁研究中心监测数据显示，2017年，韩国前两家钢铁企业累计产量占全国总产量的比例为89.2%；日本前三家钢铁企业产量占全国总产量的比例为81.5%；俄罗斯前四家钢铁企业产量占全国总产量的78.0%；美国前三家钢铁企业产量占全国总产量的57.7%。

全联冶金商会名誉会长赵喜子表示，从目前来看，预计三年时间，中国钢铁企业前10名的集中度将达60%。

张志祥表示，钢铁集中度低将带来重复建设、无序竞争、市场混乱，加大原燃料上下游行业、金融机构协调和抵御风险的困难。

“现在是愿买愿卖，产能价值最佳时期。”张志祥说，民营钢企应认清形势，顺势利导，积极参与。

近两年钢企频繁重组。中信集团战略重组青岛特钢，首钢重组长钢、水钢、贵阳钢铁、通化钢铁；宝武钢铁重组八一钢铁、韶钢、重庆钢铁；中原特钢则被南方工业集团无偿划转给中粮集团。

值得一提的是，民营钢企也牵头了部分重组。锦程沙洲重组东北特钢，成为民营钢铁企业重组国有企业的典范。

张志祥坦言，钢企不可能总是多达四五百家，会逐步减少。优势企业兼并弱势企业，大企业重组小企业是大势所趋，只有集中度提高，就能有效控制产能，有效调整结构，有效配置资源，增强防风险能力。

我国地方钢企整合也在加速。截至2017年底，邯郸市钢铁产业逐步形成“3+3”产业格局，即新兴铸管、邯钢、天铁3家大型国有钢铁集团，以及武安、峰峰、永年3个重点区域，将原有39家钢企重组成8至10家。河南安阳从11家整合为4家。

张志祥同时表示，在混改重组外，钢企还将注重按照国家区域经济发展规划，结合解决钢铁布局北重南轻、部分地区产能过于集中的问题，选择环境容量较大的地区，转移钢铁产能。如兴华钢铁已经决定从武安转移至福建，金鼎重工部分产能从武安转移至安徽。

工信部原材料工业司钢铁处副处长文刚表示，未来京津冀地区将继续压减地区内产业容量，京津冀地区面积占全国的22%，但是集中了全国25%的钢铁产量，单位面积的钢铁产能强度远超全国平均水平，且主要集中在河北省，未来将通过彻底关停，鼓励向区域外转移发展。

日前，山东省人民政府印发《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案》的通知，要求严控钢铁总产能，力争用5年左右时间，大幅压减转移京津冀大气污染传输通道城市和胶济铁路沿线资源环境承载压力较大地区的钢铁产能。（记者 梁倩）

(责编：杨曦、李栋)