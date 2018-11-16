原标题：服务贸易重点领域开放提速破局 10万亿美元市场开启

我国跨境服务领域对外开放正在加速破局。刚刚结束的首届中国国际进口博览会上，中国正式对外宣布，预计未来15年，中国进口服务将达10万亿美元。近日，商务部发布的我国首份官方服务进口报告也显示，中国服务进口正在为全球经济增长提供新动力，为世界带来“中国机遇”。

《经济参考报》记者获悉，未来我国将在优先发展服务贸易方向采取重要举措，从内部政策设计和对外开放两个方面同时推进，金融、医疗、教育等重要领域开放有望迎来新突破。

10万亿美元商机浮现

在中国国际进口博览会上，服务贸易作为单独展区，汇聚了数百家来自全球的服务贸易参展商，业务涵盖物流、零售、金融、咨询、服务外包、文化教育、创意设计、旅游服务等，众多业界知名企业集中展示服务产品，满足中国日益扩大和提升的服务进口需求。面对国际市场期待，开幕式上我国对这一市场体量给出了回应，预计未来15年中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元。

商务部在进口博览会期间发布的我国首部官方服务进口报告也指出，过去5年来，中国服务进口对全球服务进口增长的贡献率达25.8%，是推动全球服务进口增长的最大贡献者。预计未来5年，中国服务进口规模累计超过2.5万亿美元，占全球服务进口的比重超过10%，对全球服务进口增长的贡献率在20%以上。中国服务进口将为全球经济增长提供新动力，为世界带来“中国机遇”。

商务部服务贸易司司长冼国义指出，扩大服务进口既是新时代中国自身发展的需要，也是新形势下世界各国共同发展的需要，中国为促进全球服务贸易复苏做出了重要贡献。

商务部中国服务外包研究中心服务经济研究部副部长李爱民对《经济参考报》记者表示，从国内看，服务进口有助于化解我国当前的主要矛盾。目前我国高质量服务的供需矛盾还比较突出，扩大世界优质服务供给可以有效弥补日益增长的服务需求。

“从国际看，全球经济格局正处在深度变革阶段，全球自由贸易体系面临着重大挑战，世界经贸增长的不稳定、不确定因素增多。在这个历史节点上，中国积极主动扩大服务进口，坚定不移地推动更高水平开放，体现了中国作为一个负责任大国的时代担当，符合世界各国人民的共同利益，也得到了世界的积极响应。”李爱民指出，综合来看，支撑中国服务进口稳定向好的因素正在不断聚集，这将有利于促进全球贸易繁荣。

服务贸易开放向纵深推进

我国积极主动提高服务业开放水平，目前已经与250多个国家和地区建立服务贸易往来。与此同时，我国服务贸易开放的广度和深度还在继续加大。

在内部政策安排上，我国积极主动扩大服务业开放，拓展服务贸易发展新空间。近年来，服务业对外开放力度不断加大，先后设定了上海等12个自贸试验区，在北京等17个地区开展服务贸易创新发展试点，在南京等31个地区建立服务外包示范城市，在海南探索建设中国特色自由贸易港，进一步推动了中国服务业对外开放。

这些改革开放的前沿试点城市，不断进行对外开放压力测试，在交通运输领域，取消铁路旅客运输公司、国际海上运输、国际船舶代理外资限制；在商贸流通领域，取消加油站、粮食收购批发外资限制；在专业服务领域，取消测绘公司须由中方控股的限制。11月起，全国首份服务贸易领域负面清单正式在上海自贸区实施，共涉及13个门类，31个行业大类。

记者获悉，下一步，上海还将不断扩大服务贸易领域的开放度，并推动适时修订服务领域“负面清单”，争取在上海自贸试验区率先出台一批跨境服务贸易扩大开放举措，尽早总结出能够复制推广的经验，推向全国。

同时，中国积极推进高标准自由贸易区网络建设，已与25个国家和地区达成了17个自由贸易协定。在新签订的自贸协定中，中国对12大服务贸易部门均做出了开放承诺，将承诺的分部门数量提升至120个左右，并在商业、建筑工程、分销、教育、环境、金融、娱乐文化体育、运输等服务部门做出了进一步开放承诺。此外，中国正在探索与自贸伙伴国以负面清单模式进行服务贸易谈判。

例如，近日中国与新加坡签署的《自由贸易协定升级议定书》强调，相互提升服务贸易自由化水平，升级了包括速递、环境、空运、法律、建筑、海运等原有自贸协定服务贸易承诺。

联合国国际贸易中心首席经济学家赵全表示，服务贸易是我国自贸区谈判和APEC等区域贸易协定的重点。另外，RCEP谈判有望在2019年达成，届时将推动新一轮服务贸易对外开放。

关键领域加速破局

“服务贸易已成为中国对外贸易发展的新动力和对外开放深化的新引擎，中国将继续在优先发展服务贸易，推动中国经济转型升级和向高质量发展方向采取重要举措。”冼国义透露。

“在进口博览会上，我国向世界宣布，将持续放宽市场准入，提升投资自由化水平，稳步扩大金融业开放，持续推进服务业开放，加快电信、教育、医疗、文化等领域开放进程。”商务部国际贸易经济合作研究院国际服务贸易研究所所长李俊对《经济参考报》记者表示，接下来，服务贸易有望获政策支持，加大开放力度。政策方面，正在加快推动服务贸易创新发展试点方案的深化实施，比如对服务出口型企业在所得税上的优惠等措施，有望加快落实；开放方面，上述重点服务行业的开放力度正在加大，这些服务行业都关系到国计民生，市场潜力巨大。

据悉，教育、医疗两个行业正在加速放宽外资比例限制。李俊表示：“未来一段时间，外资办学、外资办医方面预计会有比较大的突破，随着政策限制减少，我们将迎来更多国际性项目入驻。”

李爱民建议，要出台服务业与服务贸易高质量发展指标体系，加快构建生产性服务出口定价体系，加快探索服务贸易全模式对外开放，探索跨境交付、境外消费、自然人移动的负面清单管理模式，鼓励金融机构与服务业企业共同“走出去”。（记者 王文博）

(责编：杨曦、李栋)