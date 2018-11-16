创新驱动，加快建设自由贸易港

努力营造法制化、国际化、便利化营商环境和公平开放统一高效的市场环境，加快体制机制改革创新，创新人才引进机制，加大产业创新力度。
时间：11月15日
场合：海南学习考察团在上海浙江学习考察
11月15日，刚刚举行完进博会的上海来了一群特殊的“学生”——海南省市县“一把手”和重点企业的企业家。
11月5日，习近平总书记在中国国际进口博览会上宣布中国将抓紧研究提出海南分步骤、分阶段建设自由贸易港政策和制度体系，加快探索建设中国特色自由贸易港进程。
这对海南建设者们来说，是一项全新的任务。
“如果把质子治疗装置引进博鳌乐城地区，可以节约多大研发成本？”“‘中国（上海）国际贸易单一窗口’平台处理效率是怎样提升的？”在上海电子口岸，“学子们”不停地发问、讨论。
“海南率先在生态软件园设立海南自贸区（港）区块链试验区，目前已与牛津大学合作设立区块链研究院，力争在区块链这个细分领域走在前列。”在光场全系直播系统的展示台前，海南生态软件园总经理杨淳至说。
“争取年内实现‘刷脸进岛’”“加快引进外资步伐，增强引进外资水平”，海南省省长沈晓明提出了具体的工作要求：建设南繁科技城，加快建设深海科技城和航天科技及产业……
海南省委书记刘赐贵经过上海张江科学城时，深有感触地说：“建设中国特色自由贸易区，加快探索中国特色自由贸易港，创新是核心。要学习上海大力度改革开放的举措，加快总结推广我省‘多规合一’等极简审批改革经验，努力营造法制化、国际化、便利化营商环境和公平开放统一高效的市场环境；同时，加快体制机制改革创新，创新人才引进机制，加大产业创新力度，不断推出特色主打产品，用新思路、新办法、新成效，推动加快建设中国特色自由贸易港。”
4天，上海、浙江两地20余站，“学生们”马不停蹄，一边学习考察，一边总结落实，疲惫的脸上写满了兴奋，“一路上都有新发现新收获，回到海南要抓紧落实好！”
《 人民日报 》（ 2018年11月16日 12 版）
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