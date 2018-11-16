原标题：打好疏通货币传导机制“攻坚战”

最新的信贷社融数据低于市场预期，表明我国银行体系合理充裕的流动性并未有效转化为“宽信用”。当前，迫切需要强化政策落实，优化金融机构机制体制，切实疏通货币传导机制以及切实解决民营企业融资难融资贵问题。

根据中国人民银行最新数据，10月人民币贷款增加6970亿元，不及预期值(9045亿元)及前值(1.38 万亿元)，分项看，居民短贷和票据融资是主要支撑，企业短期和长期贷款则双双走弱；10月社会融资存量规模同比增速较前值下滑0.4个百分点至10.2%，连续第12个月下降；同时，M1-M2“剪刀差”可以用来度量企业资金活跃程度，截至10月也已连续第9个月为负。据此不难判断，尽管7月底开始我国货币渐趋宽松，但并未有效转化为“宽信用”。

今年以来，在外有贸易摩擦冲击，内有调结构防风险去杠杆的约束下，我国经济面临较大的下行压力，我国三季度GDP增速同比增长6.5%，创下了2009年二季度以来最低水平。应该说，外患内忧、经济走弱叠加商业属性，我国各大银行风险偏好下降、不敢贷不愿贷的情形有所增多。考虑到近期国内经济实际的运行环境以及近来国家一系列政策的初衷，切实疏通货币传导机制以解决民营企业融资难融资贵问题，已然成为当前必须打赢的“攻坚战”。

笔者认为，疏通货币传导机制，首先需要强化政策落实。近几个月来，我国相继出台了诸多支持民企融资的政策，例如央行采取了定向降准、扩大抵押品范围、推出民营企业债券融资支持工具等多种措施，帮助民营企业解决融资难融资贵问题。要优先解决民营企业特别是中小企业融资难甚至融不到资问题，同时逐步降低融资成本。

政策的关键在执行。对于地方政府来说，必须提高意识，要深刻认识到国家鼓励、支持、引导民营企业发展的大政方针，多管齐下、着力加强政策协调；对银行等金融机构来说，防范化解金融风险和保证盈利固然重要，但也应因地制宜适时而变，对民营企业尤其是本已陷入困境的企业不能直接抽贷断贷；对于企业自身来说，必须要更加聚焦主业，千方百计稳定现金流。

疏通货币传导机制，其次需要优化体制机制。事实上，小微企业融资难融资贵一直是一个世界性难题，并非我国独有。具体到我国，应与我国货币政策传导机制不尽通畅有很大关联，也与金融机构监管考核和内部激励机制脱不了干系。为此，监管当局应健全问责机制和正向激励机制，从制度上给商业银行真正“松绑”，并且要给商业银行明确预期，确保政策有足够的连续性、稳定性。

(责编：杨曦、赵爽)