第48届亚洲税收管理与研究组织年会杭州闭幕 亚太地区税收合作开启新篇章

人民网北京11月16日电（记者孙博洋） 11月15日，第48届亚洲税收管理与研究组织（SGATAR）年会在杭州顺利闭幕，年会各项议程圆满完成。大会秘书长、中国国家税务总局副局长孙瑞标代表大会主席在闭幕式上致辞。此次会议是一次深化亚太地区税收合作的盛会，各成员就分享改善营商环境先进做法、促进SGATAR成员交流能力建设实践经验、探索与其他国际组织和区域性组织合作开展能力建设项目以及在“一带一路”倡议框架下加强税收合作等内容达成重要共识，取得重要成果。

在税收领域形成重要共识

为期三天的年会举办了团长论坛、3次工作组会议和8次成员间会议。工作组会议就税基侵蚀和利润转移（BEPS）成果落实、实施金融账户涉税信息自动交换标准（CRS）、税务中介作用三项议题开展讨论并形成建议。

团长论坛审议并通过了工作组会议提出的建议，以及2019年年度工作计划，审议并批准了SGATAR常设特别工作组关于SGATAR未来工作的建议。各成员代表团团长对SGATAR的未来充满信心，并承诺将进一步加强优化营商环境合作，促进交流能力建设的实践经验，探讨SGATAR能力建设项目未来规划，共同推动全球税收体系向更加公平、透明和现代化的方向发展。在团长论坛上，中国代表团还介绍了中国税务系统开展绩效管理和数字人事的工作经验及成效，得到了各个代表团的好评。

各个成员代表团利用SGATAR年会机会积极开展成员间双边会谈。在中国国家税务总局局长王军与新加坡国内税务局局长伍伟聪举行的双边会谈中，双方就双边税务合作及“一带一路”税收征管合作等议题进行了深入交流，并签署了《中华人民共和国国家税务总局与新加坡国内税务局合作备忘录》。《合作备忘录》就建立高层年度对话机制、推动工作层面互访及分享税收领域最新进展等方面做出了机制性安排，将有助于进一步加强双边税务合作，促进两国经贸往来。中国代表团还与澳大利亚、韩国、日本、蒙古、柬埔寨等国代表团举行了双边会谈，取得一系列成果。其他国家（地区）代表团也举行了双边会谈。

年会取得六项丰硕成果

在年会闭幕式上，国家税务总局国际税务司司长廖体忠介绍了此次年会取得的六项成果。

一是达成了加强税收合作助推“一带一路”建设的共识。SGATAR成员认为“一带一路”倡议有助于促进区域和全球经济稳健、可持续和包容性发展，期待在“一带一路”框架下加强税收合作。二是达成了支持优化税收营商环境的共识。SGATAR成员支持建立营商环境最佳实践分享机制，共同向世界银行建议，完善《营商环境报告》纳税指标评价内容和评价方法，更加真实、客观地反映各国税收营商环境；承诺更好发挥税务中介作用，促进提高税法遵从，降低纳税成本。三是作出了提升SGATAR国际影响力的承诺。SGATAR成员共同承诺，循序渐进推动SGATAR未来改革，加强与其他国际组织和区域性组织合作，努力打造机制更加完善、合作更加高效、对外更加开放的合作典范，持续提升国际影响力。四是规划了税收征管能力建设合作方案。SGATAR成员承诺交流分享能力建设实践经验，各成员间相互提供能力建设培训、专家访问或技术支持等，共同提高税收征管能力。五是探讨了落实BEPS成果的举措。会议决定推动更多成员制定并执行转让定价文档规则，提高税收争议解决效率，增加税收确定性，促进国际税收秩序向更加公平、公正的方向发展。六是发出了提高税收透明度的倡议。SGATAR成员倡议提高税收透明度，加强主管当局间的信息交换，共同打击跨境逃避税。

SGATAR成员给予中国税务高度评价

参加年会的成员代表一致认为，年会为各成员在税收领域互学互鉴、深化合作、携手应对挑战等提供了平台。多位成员代表高度赞赏近年来中国推进税收改革、改善营商环境、深化国际税收合作的努力和成效。

日本、印度尼西亚、马来西亚、柬埔寨等成员代表均对今年起在中国税务系统推进的机构改革给予积极评价。国际货币基金组织（IMF）高级经济学家约翰·布朗德罗表示，中国的税务机构改革进程非常快，国地税机构合并后，纳税人不再两头跑，同时减轻了政府的财政支出，他认为本次改革“非常了不起”。中国税收营商环境的持续改善也吸引了多位成员代表的关注，对中国去年以来通过努力明显提升了营商环境排名表示赞赏。澳门特别行政区财政局副局长钟圣心表示，内地税务机构取得的成绩为澳门树立了标杆，澳门将发挥中国与葡语国家间合作“桥头堡”优势，共同营造良好的营商环境。

此外，会议还确定了印度尼西亚和日本将分别主办第49届和第50届SGATAR年会，并宣布由中国担任2019年SGATAR常设特别工作组主席。

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