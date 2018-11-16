珠三角多地密集出台民企扶持政策包

人民网广州11月16日电（记者 贺林平）中央支持民营经济发展的政策精神在广东引发连锁反应。连日来，珠三角多地密集出台系列政策包，针对民营企业、中小企业、小微企业反映突出的痛点难点堵点问题，从融资、税费、电价等诸多方面给予支持，全面激发民营经济发展新动能。
广州市黄埔区、广州开发区出台《民营及中小企业18条》，突出运用直接股权投资、国企增信、融资担保、融资租赁、商业保理等手段，推出“三个百亿”缓解融资难融资贵。包括利用区属国企管理、参与的基金规模，统筹300亿元产业投资基金，支持先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业等做大做强；筹资组建100亿元政策性救助基金，为关键重点民营企业纾困；实施民营及中小企业融资300亿元计划，对企业承担的银行利息、担保费用、融资租赁租息等给予补贴。
东莞市《进一步扶持非公有制经济高质量发展的若干政策》主要从强化境内外市场开拓、强化综合成本压减等方面提出160项政策举措，其中94项为“首次在莞实施”。从帮助企业减轻负担类政策来看，经初步测算，2018—2020年3年间，该市将为市非公企业减负近300亿元。
比如，东莞对符合条件的企业工伤保险费率实施阶段性下浮等社保减负政策，预计每年将为全市企业减负32.6亿元。又比如，一般工商业电价、天然气发电上网电价降低10%，仅这一项预计每年减轻企业用电成本约17.68亿元。再比如，市投资建设的高速公路对使用粤通卡支付的合法装载货运车辆实行通行费八五折优惠，预计每年为企业减轻负担1亿元以上。
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