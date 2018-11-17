北京通州为民营企业送559个定制“服务包”

原标题：通州为民营企业送559个定制“服务包”

本报讯（记者 李泽伟）为民营企业量身定制“服务包”、将重点企业纳入信息化平台、工商办照“面对面”变“键对键”，通州区今年多措并举，用具体政策措施及时回应企业需求，切实为企业解忧纾困。目前，已累计送出“服务包”559个，制定了落实进一步优化营商环境的实施意见，开列228项具体任务。同时，在全市率先实现“一网通办”，1195项政务服务事项网上可办率达到100%。

通州区针对高端商务、财富管理、文化旅游、大型总部等企业，建立了区级领导联系服务高精尖企业工作机制，各区级领导深入企业全方位了解其实际困难和需求，依规按政策量身定制“服务包”。“服务包”既根据企业定位提供普惠的政策集成，供企业掌握享受，解决信息不对称问题，又针对新设立企业和企业发展遇到的瓶颈、需要政府协调帮助的问题，依规按政策量身定制解决方案，做到精准服务，助力企业更好发展。目前，区级领导共走访服务企业399家次，其中民营企业287家次，累计送出“服务包”559个。

为方便企业和相关部门及属地对接，通州区将区级重点企业纳入重点工程管理信息平台，建立了企业诉求快速反应渠道和限期办结机制，为企业提供“店小二式”服务。区发改委对重点企业及相关责任部门、属地进行平台操作培训，针对企业提出问题、乡镇审核、协调部门确认、承办单位办理的操作流程进行详细解读，自8月16日信息平台上线以来，已有76家企业21个问题得到有效解决。

为简化企业办事流程，通州区在全市率先投入使用自助快速取照柜，实现“全天候刷脸取照”。工商注册全程电子化服务不断深入，全面实现了办事人“路上跑”变信息数据“网上跑”，工商办照“面对面”变“键对键”。目前，全区超过90%的营业执照办理实现全程电子化，居全市第二。还在全市率先启动搭建“多规合一”协同平台，制定了配套机制和操作手册。率先开展社会投资建设项目联合验收，联东U谷项目作为全市首例已完成联合验收。

通州区发改委制定了《通州区关于落实〈北京市进一步优化营商环境行动计划（2018年-2020年）〉的实施意见》，梳理出具体任务清单，共计228项具体任务，截至目前，已在全市率先实现“一网通办”，1195项政务服务事项网上可办率达到100%；在全市率先实现企业开办2.5天内办结，一次性领取营业执照、印章和发票，免费发放印章；实现平均接电时间和费用大幅缩减，包括低压非居民办电环节平均接电时间不超过20天，10千伏高压平均接电时间不超过70天，按照“三零”（零上门、零审批、零投资）服务开展报装，累计节约用电成本1828万元。

下一步，通州区将进一步落实完善支持民营企业发展的政策措施，优化区域营商环境，建立健全促进民间投资健康发展工作机制，为民营企业发展提供广阔舞台。

(责编：朱江、袁勃)