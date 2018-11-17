人民网>>财经

冒充监狱局工作人员 女子诈骗4000多万

2018年11月17日08:32  来源：北青网
 
原标题：冒充监狱局工作人员 女子诈骗4000多万

　　本报讯（记者 李铁柱）女子田某冒充北京市监狱管理局工作人员，私刻公章，谎称可以从单位低价购买到中石化、中移动等储值卡卖，诈骗王某等9名被害人货款共计4000余万元。11月16日上午，因涉嫌诈骗罪，田某在北京二中院受审。在法庭上，田某表示认罪。

　　公诉机关指控，2016年至2017年11月间，田某冒充北京市监狱管理局工作人员，私刻该单位公章，谎称能够通过内部政策低价从该单位购买中石化、中移动等储值卡然后卖给被害人。之后，田某采用高价进货低价卖出的方式，诈骗被害人王某、冯某、潘某、罗某等九人货款共计4000余万元。田某将赃款用于个人消费。案发前被告人归还被害人少部分钱款。

　　2017年11月29日，被害人王某、冯某等人将田某扭送到公安机关并报案。公诉机关认为应当以诈骗罪追究田某的刑事责任。

　　对于指控，田某在法庭上表示认罪。但她对指控金额提出了异议，她称自己算过，只有3400多万元，并没有指控的那么多。

　　田某称，被骗的人都是她的朋友，里面还有人跟她就住一个小区。一个偶然的机会，她得知中石化、中石油的加油卡可以赚钱，于是就从网上找到了上家，从上家购买了加油卡后，她再转手卖给王某等人。

　　为了让别人信任自己，田某告诉王某等人自己在北京市监狱管理局工作，生怕别人不信，她又特意从网上购买了警服、奖状等，还找人私刻了北京市监狱管理局的公章。据田某称，她一开始的时候并没有想着骗钱，就想在买卖中赚点差价，从上家买到加油卡后，她按照一定的折扣卖给王某等人，王某等人之后又来付钱给她，要求再次购买加油卡，但这时候她的手里已经没有卡了。虽然这样，她仍然收下了王某等人的钱，然后让上家去找卡。上家告诉她没有卡了，但田某仍然编造各种理由欺骗王某等人，不给卡也不退钱。后王某等人选择报警。

　　在法庭上，田某哭着说，是她自己提议去公安机关的，当时她和王某约定地点见面，其他被害人也来了，眼看事态已经无法控制，她于是建议王某等人去派出所报警，然后和王某等人一起去了派出所。

　　根据检方指控，田某共骗取了4000余万元，那么这些钱都到哪里去了呢？对此，田某表示，她自己花了一部分，用300多万元买了一辆宝马5系的汽车，买了一套房，买了劳力士牌手表2块，还花20万买了10个包。

　　在最后陈述时，田某一边哭一边说自己知道错了，愿意认罪认罚，希望法庭能对她宽大处理。“父母有病，孩子还小，我真的知道错了，请给我一个改过自新的机会。”

　　该案未当庭宣判。

(责编：朱江、袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网
 

推荐阅读

47种抗癌药价格 15日起平均降11.3%　　华商报讯（记者 李琳）来自陕西省卫生健康委消息，包括陕西在内的14省区进口抗癌药品联合议价工作完成，共有包括格列卫在内的47个抗癌药品议价成功，与14省现行挂网价格和2017年采购量相比，平均降幅11.3%，11月15日即执行新价格。 …【详细】

财经

北京市消协发布“双11”提示：切勿直接转账汇款　　原标题：市消协：“双11”勿直接转账汇款 “抢红包”、“扫二维码得优惠”，看到网页上跳出这样的提示，莫忙点击。北京市消协提醒消费者，一些不法分子趁着“双11”的热潮引诱消费者点击钓鱼链接。因此消费者不要随意点击网页、手机中的不明…【详细】

财经

六部委联合清理整顿低速电动车 严禁新增产能　　人民网北京11月8日电 （张晓赫）无序发展的低速电动车正迎来相关部门的源头管理。 今日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》（以下简称“《通知》”），要求各地方开展…【详细】

财经

多地供暖限产脱离"一刀切" 以"污染"定企业开关　　随着供暖季的来临，新一轮错峰限产启幕。《经济参考报》记者获悉，作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明…【详细】

财经

郭树清：坚决消除金融服务民企的隐形壁垒　　□ 经济日报·中国经济网记者 陆 敏 近年来，针对民营企业金融服务中的难点和焦点，金融管理部门采取了一系列措施，助推民营企业持续健康稳定发展。围绕贯彻落实习近平总书记近日在民营企业座谈会上发表的重要讲话，经济日报记者11月7日采…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved