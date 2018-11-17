原标题：冒充监狱局工作人员 女子诈骗4000多万

本报讯（记者 李铁柱）女子田某冒充北京市监狱管理局工作人员，私刻公章，谎称可以从单位低价购买到中石化、中移动等储值卡卖，诈骗王某等9名被害人货款共计4000余万元。11月16日上午，因涉嫌诈骗罪，田某在北京二中院受审。在法庭上，田某表示认罪。

公诉机关指控，2016年至2017年11月间，田某冒充北京市监狱管理局工作人员，私刻该单位公章，谎称能够通过内部政策低价从该单位购买中石化、中移动等储值卡然后卖给被害人。之后，田某采用高价进货低价卖出的方式，诈骗被害人王某、冯某、潘某、罗某等九人货款共计4000余万元。田某将赃款用于个人消费。案发前被告人归还被害人少部分钱款。

2017年11月29日，被害人王某、冯某等人将田某扭送到公安机关并报案。公诉机关认为应当以诈骗罪追究田某的刑事责任。

对于指控，田某在法庭上表示认罪。但她对指控金额提出了异议，她称自己算过，只有3400多万元，并没有指控的那么多。

田某称，被骗的人都是她的朋友，里面还有人跟她就住一个小区。一个偶然的机会，她得知中石化、中石油的加油卡可以赚钱，于是就从网上找到了上家，从上家购买了加油卡后，她再转手卖给王某等人。

为了让别人信任自己，田某告诉王某等人自己在北京市监狱管理局工作，生怕别人不信，她又特意从网上购买了警服、奖状等，还找人私刻了北京市监狱管理局的公章。据田某称，她一开始的时候并没有想着骗钱，就想在买卖中赚点差价，从上家买到加油卡后，她按照一定的折扣卖给王某等人，王某等人之后又来付钱给她，要求再次购买加油卡，但这时候她的手里已经没有卡了。虽然这样，她仍然收下了王某等人的钱，然后让上家去找卡。上家告诉她没有卡了，但田某仍然编造各种理由欺骗王某等人，不给卡也不退钱。后王某等人选择报警。

在法庭上，田某哭着说，是她自己提议去公安机关的，当时她和王某约定地点见面，其他被害人也来了，眼看事态已经无法控制，她于是建议王某等人去派出所报警，然后和王某等人一起去了派出所。

根据检方指控，田某共骗取了4000余万元，那么这些钱都到哪里去了呢？对此，田某表示，她自己花了一部分，用300多万元买了一辆宝马5系的汽车，买了一套房，买了劳力士牌手表2块，还花20万买了10个包。

在最后陈述时，田某一边哭一边说自己知道错了，愿意认罪认罚，希望法庭能对她宽大处理。“父母有病，孩子还小，我真的知道错了，请给我一个改过自新的机会。”

该案未当庭宣判。

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