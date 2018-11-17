原标题：美股红黄蓝深跌触发熔断

15日晚间，新华社受权发布《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，明确提出，民办幼儿园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。以红黄蓝为代表的学前教育，昨天在资本市场反应强烈。

个股

美股红黄蓝跌幅触发熔断

根据《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（以下简称《意见》），民办幼儿园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。

消息迅速传导到资本市场。在美上市的红黄蓝开盘即暴跌32%，紧接着跌幅扩大到52%触发熔断，市值瞬间蒸发2.6亿美元。

当夜，红黄蓝发表紧急声明，坚决支持学前教育深化改革意见。将认真研究政策导向，努力办好人民满意的学前教育。其后，红黄蓝又对外界称，公司管理层已经召开紧急会议讨论意见规定，将做出策略性调整。短期股价可能会有一定波动，接下来是否撤出幼儿园上市资本，要等待政策进一步安排。

据了解，去年9月27日，红黄蓝在美股挂牌上市，是我国第一家独立上市的学前教育企业，颇受资本市场的关注。

发酵

三大市场教育股累计蒸发市值超120亿

在资本市场，相关教育资产证券化面临巨大变数。据粗略统计，从2017年到目前，A股、美股、港股已经有超过20项的幼教资产证券化案例，包括独立上市和并购项目，其中有的还在进行，并购项目涉及金额数十亿元。

港股市场中，天立教育开盘跌32%、21世纪教育跌25%、宇华教育跌17%、枫叶教育跌19%。A股市场中，威创股份和三垒股份开盘跌停，秀强股份跌6%、和晶科技跌8.8%、群兴玩具跌2%。其后A股市场的情况有所缓解，除了威创股份继续跌停，其他个股跌幅均有所收窄，澄清未出资设立幼儿园并购基金的群兴玩具甚至翻红。

据不完全统计，包括美股、港股以及A股在内的主要学前教育个股，累计蒸发市值超120亿元人民币，在美股与港股市场中，市值下跌较多。

威创股份董秘兼副总经理李亦争表示，“新规对行业的影响较大，我们内部也在研究中，在了解清楚之前不方便对外发布观点。”

群兴玩具昨天早晨紧急公告，11月15日，本公司关注到部分媒体报道“群兴玩具设立群兴彩虹蜗牛幼儿园并购基金”“收购40-50家直营幼儿园”等内容。经公司核查，媒体报道描述与公司实际情况不符。公告称，截至目前，公司没有在学前教育领域投入任何资金、没有出资设立任何幼儿园并购基金、没有出资收购任何幼儿园，所以国家学前教育政策变化不会对公司产生任何影响。而鉴于公司控股权即将发生变更，国家学前教育政策变化等原因，公司决定终止设立幼儿园并购基金和幼儿园收购。

另据了解，相关上市公司和晶科技、高乐股份、盛通股份、奥飞娱乐、天立教育、三垒股份、21世纪教育也通过不同渠道作出了回应。

影响

A股有超过20家公司涉足学前教育

据不完全统计，在A股上市公司中，有超过20家公司涉足幼儿园、幼儿教育等学前教育机构，预计会受到一定程度的影响。

目前，规模最大的A股幼教企业是威创股份，自2015年收购红缨教育后，威创股份连续收购或参股了一系列幼教行业标的，其中不乏“金色摇篮”这样的大型连锁品牌幼儿园。今年半年报显示，威创股份旗下的幼教品牌共管理和服务接近5200家幼儿园，从市场占有率来说是目前拥有幼儿园数量最多的公司。

此外昂立教育拥有四所直营幼儿园。秀强股份拥有早教中心及幼儿园近100所。电光科技则布局中高端幼儿园。阳光城则采取了地产+幼儿园的模式。勤上股份拟收购幼儿园股权。时代出版的业务则集中在高端幼儿园投资与管理运营。邦宝益智设立师资培训机构。奥飞娱乐建立了泛娱乐生态。高乐股份提供智慧教育一站式解决方案。和晶科技主要布局幼儿和家庭生态领域。三垒股份则进一步完善在教育产业链的布局。该公司于11月9日披露重大资产购买方案，上市公司子公司启星未来拟以现金购买美杰姆100%股权。美杰姆主要依托“美吉姆”早教品牌相关知识产权、课程及运营体系等内容，向早教中心提供广泛的运营支持服务。该公司曾表示，未来计划进一步完善在教育产业链的布局。

另据了解，今年8月份，上海金太阳教育集团、上海新纪元教育、尚德启智这三家教育集团纷纷披露了去美股、港股进行IPO的计划。

解读

民办幼儿园资本化路径受阻

机构认为，新政策的实施力度超过市场预期。中信建投证券分析师陈萌、叶乐分析认为，在政策层面，民办幼儿园已经明确未来可以登记成为营利性或者非营利性，此次意见禁止民办幼儿园上市或者被上市公司收购，远超市场预期，但同时应注意，对于上市公司通过自有资金（非股市融资）自建营利性民办幼儿园的行为并未做出明确规定。

国盛证券认为，新政让民办幼儿园资本化路径受阻。从资本化方面看，《意见》第二十四条明确，“民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市”；“社会资本不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体、协议控制等方式控制国有资产或集体资产举办的幼儿园、非营利性幼儿园”，这意味着未来民办幼儿园上市路径受阻，而存量处理方式则尚未明确。

中泰证券教育团队指出，政策方向显示未来省级示范园资质将受到追捧。《意见》提到“参与并购、加盟、连锁经营的营利性幼儿园，应将与相关利益企业签订的协议报县级以上教育部门备案并向社会公布；当地教育部门应对相关利益企业和幼儿园的资质、办园方向、课程资源、数量规模及管理能力等进行严格审核，实施加盟、连锁行为的营利性幼儿园原则上应取得省级示范园资质”。目前上市公司体内的民办幼儿园均属于并购、加盟、连锁经营，在受到当地教育部门严格审核的同时，原则上还需要取得省级示范园资质，而省级示范园资质目前是较为稀缺的，从各省对于省级示范园的申报资格来看，对于园龄、班级规模、人均面积、无安全事故等都有严格的规定。

文/本报记者 刘慎良

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