原标题：首套房贷利率连涨22个月

本报讯（记者 程婕）今年以来，在毫不放松的调控政策下，全国房贷利率在高位略有上升，但总体基本保持平稳。融360最新发布的报告显示，10月全国首套房贷款平均利率为5.71%，相当于基准利率的1.165倍，环比上升0.18%；比去年10月首套房贷款平均利率5.30%，上升7.74%。在融360的监测体系里，这已是首套房贷利率连续22个月上涨。

报告认为，10月全国房贷利率方面，首套房及二套房贷款利率平均值保持上升，涨幅与上月持平，处于低幅水平。当月一线城市及二线城市利率中出现部分银行房贷利率高位回落的情况，总体利率水平保持平稳，未来出现房贷利率大面积回落的可能性不大。

根据融360最新发布的报告显示，2018年10月在全国35个城市533家银行中，有27家银行分（支）行首套房贷款利率上升，占比5.07%，较上月增加10家银行分（支）行；有19家银行分（支）行下调利率，利率高位回调银行数量增加16家。

2018年10月全国首套房平均利率最低的城市前十分别为上海5.19%、厦门5.39%、昆明5.39%、大连5.44%、乌鲁木齐5.44%、北京5.47%、福州5.49%、太原5.49%、海口5.58%、重庆5.62%。

融360监测数据显示，一线城市利率小幅波动，二线城市整体以涨为主。2018年10月北上广深一线城市处于5.19%—5.72%区间，北京首套房贷款平均利率为5.47%，较上月下调2基点；上海为5.19%，较上月持平；广州为5.72%，较上月下调1基点；深圳为5.62%，较上月持平。

融360分析师表示，2018年10月份，全国首套房贷款平均利率上涨1基点，涨幅保持较低水平。10月上调利率银行数量较上月增多，同时部分银行存在利率高位回落，整体平均利率保持低幅上涨，未来保持平稳可能性增大。

根据央行官方公布的数据显示，截至2018年9月末，个人住房贷款余额已达24.97万亿，9月新增个人房贷加权平均已达利率为5.72%，6月份加权平均利率为5.60%，比3月份上升0.18个百分点。

此外，中原地产研究中心统计数据显示：在当下楼市一二线城市，从8月份开始，已经连续3个月，房贷执行利率基本没有变化。

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