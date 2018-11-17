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推动江苏民营经济规模质量走在前列

2018年11月17日08:39  来源：北京日报
 
原标题：推动江苏民营经济规模质量走在前列

　　民营企业座谈会近日在北京召开，为先行一步的沿海地区民营经济发展提供了遵循和指南。围绕落实座谈会精神，记者采访了中共江苏省委书记娄勤俭。

　　民营经济功不可没

　　记者：民营经济在江苏经济社会发展中的地位、作用如何？

　　娄勤俭：改革开放40年来，江苏民营经济由上世纪80年代初的“微不足道”，到与国资、外资“三足鼎立”，再到2010年左右开始占据全省经济“半壁江山”，成就令人瞩目，作用可以概括为三方面：

　　第一，经济发展的一支“主力军”。江苏私营企业和个体工商户登记户数800万；民营工业对工业经济增长贡献率达58%，规上民营工业企业数占全省77.2%，成为重要支柱。

　　第二，科技创新的一个“主动力”。表现为“三个90%”：承担了90%的省科技计划项目、占全省高新技术企业总数的90%、高新技术产值占全省的90%。民营科技企业总数超过12万家，很多已成为行业“小巨人”和“单打冠军”。

　　第三，吸纳就业的一条“主渠道”。民营企业安置职工人数占城镇就业人数超过80%，去年全省新增就业中私营个体和灵活就业占77%。

　　民营经济过去在江苏又好又快发展中功不可没；当下作为重要经济主体的地位不容置疑；长远来讲，在实现高质量发展中的支撑作用不可替代。

　　帮企业“克难”

　　记者：江苏在支持民营企业发展上有哪些实招、硬招？

　　娄勤俭：总书记指出的民营企业发展遇到的困难问题，精准深刻、号准了脉；提出的减轻企业税费负担等6个方面政策，直指病灶、开了良方。前几天，我专门到民营企业开展调研，深入了解情况。我们召开了全省民营企业座谈会，还将召开民营经济高质量发展工作会议、出台有关政策文件，作出具体部署。

　　一是不折不扣落实好中央政策。江苏始终坚定贯彻中央为企业降本减负各项部署，近三年累计降本减负超过3300亿元（不含税费负担），其中今年前三季度超过940亿元。我们正逐条对照总书记提出的6个方面政策举措，研究贯彻落实的具体办法，切实提升“执行力”“知晓率”“到达率”，把政策“温暖”和惠企“礼包”直接传递到企业。

　　二是立足省情实际抓好政策创新。一方面，根据江苏制造业大省的特点，围绕产业链完善、知识产权创造保护共享、技术创新支持等加强制度设计、完善政策体系；另一方面，更加注重学习借鉴外地先进经验，加强政策集成创新，有利于民营经济发展的好做法、好经验，我们都可以学。近期，我们出台了8方面28条含金量高的政策文件，包括落实税收减免政策、落实各项产权保护措施、规范降低保证金和社保费率等。

　　三是注重增强政策供给协同性。既加强与中央各部门政策配套衔接，也做好省内政策协同，切实发挥最大效用。如发改部门推出产业政策，财政、税收等部门配套政策一定要及时跟进；如执法检查不能今天你去、明天他去，需要有统筹安排。

　　实践中我们深刻认识到，给企业“减负”就是为经济“蓄能”，帮企业“克难”就是给发展“除障”。相信通过政企携手、多方努力，一定能把“市场的冰山”化为“市场的海洋”，“融资的高山”化为“融资的高地”，“转型的火山”化为“转型的动能”。

　　消除“坚冰”“壁垒”

　　记者：江苏如何持续优化民营经济发展环境？

　　娄勤俭：这些年，我们围绕打造政府和市场“双强引擎”，大力推进“不见面审批”等“放管服”改革，为企业松绑、为创新除障、为公平护航。我们要进一步构建“四个环境”，推动江苏民营经济规模、质量都走在前列。

　　一是构建公平竞争的市场环境。坚决清理违反公平、开放市场规则的制度行为，全面实施公平竞争审查、市场准入负面清单等制度，消除有形“坚冰”和无形“壁垒”，让各类市场主体得到公平对待，分享各种资源，放开手脚参与市场竞争。

　　二是构建亲清和谐的营商环境。要把民营企业家当“自己人”，一视同仁来服务；但不能当“家里人”，不能想伸手就伸手。引导党员干部既积极作为、靠前服务，又守住底线、把好分寸，让企业有困难愿意找政府，政府理直气壮帮企业。我们推进实施鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，增强党员干部服务企业的主动性，营造既亲又清的新型政商关系。

　　三是构建简明有效的政策环境。在产业、技术、税收、装备、人才等方面，推出更多简洁明了、务实管用、便于操作的政策举措，做到能给的优惠到位，该给的支持到位，让民营企业享受更多“阳光雨露”。

　　四是构建公正透明的法治环境。强化知识产权保护，落实产权保护制度，促进执法规范化，坚决反对和纠正以权谋私、吃拿卡要、乱收费等违纪违法行为，确保民营企业财产不受侵犯、经营不受干扰，坚决解除企业家的“后顾之忧”。

　　（据新华社南京11月16日电）

(责编：朱江、袁勃)
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