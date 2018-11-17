成品油迎来近4年最大跌幅 92号汽油每升降0.41元

原标题：92号汽油每升降0.41元

本报讯（记者 董禹含）油价经历之前的“四连涨”之后，急速回落，如今迎来了“两连跌”，也是近4年来的最大跌幅。昨天，国家发改委发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2018年11月16日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低510元和490元。

记者从中国石化北京石油公司获悉，92号汽油由每升7.68元调整为7.27元，降低0.41元；95号汽油由每升8.18元调整为7.74元，降低0.44元；0号柴油由每升7.37元调整为6.95元，降低0.42元。照此计算，油箱容量50升的家用轿车，加满一箱油将节省约20元。

中宇资讯分析师杨晓芬表示，本轮调价周期内美国原油产量及库存水平连续增长，原油供应过剩忧虑以及经济增长放缓预期不断升温，国际原油价格连续12个交易日收跌，创下了34年来最长连跌。综合今年国内油价历次调整情况来看，共经历了22轮成品油调价，呈现出“13涨8跌1搁浅”的格局。涨跌互抵后，汽柴油价格仍分别有每吨545元、530元的涨幅，今年成品油价格依然是涨多跌少。

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