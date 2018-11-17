原标题：世界“宁波帮·帮宁波”发展大会共签约逾2000亿元

本报宁波11月16日电 记者郁进东报道：35个重大投资项目16日在世界“宁波帮·帮宁波”发展大会上进行了集体签约，总投资额达1528.9亿元，其中投资额10亿元以上的项目有23个，50亿元以上的项目有7个，包括高世代氧化物TFT电子纸、慈溪正大农业智创湾项目等。此外，还有18个项目在宁波各地分会场签约。据统计，“宁波帮·帮宁波”发展大会期间共签约53个项目，金额2094.7亿元。

11月15日至17日，浙江宁波市召开世界“宁波帮·帮宁波”发展大会，来自海内外千余位祖籍宁波的知名企业家和在宁波投资创业的“帮宁波”人士参会。各领域优秀企业集中投资宁波，展现了对宁波营商环境的认可、对宁波经济发展的信心。万科集团将宁波作为中长期布局的重要战略区域以及全球化深耕的重点区域，全面加强与宁波在乡村振兴、科技创新、物流、文旅、租赁住房、城市更新等领域的战略合作。

据了解，本次集中签约的35个项目产业覆盖面广，包括智能制造、先进生物医药、新能源、现代服务业、海洋工程装备等前沿产业，项目辐射带动性强，对完善产业链、加速产业集聚，助推宁波新旧动能转换具有重要意义。

会议期间，宁波还组织了100个招商项目及产业政策和投资政策的推介，涵盖先进制造业、集成电路、工业技改、战略性新兴产业、服务业、外贸等各专项领域人才和团队。

据介绍，宁波近日召开了全市民营经济发展大会，发布了《关于打造一流营商环境的若干意见》，提出80条含金量高、操作性强、突破性大的营商环境优化举措；宁波还出台了《关于促进民营经济高质量发展的实施意见》，从降成本、助融资、破壁垒、促转型、拓市场、保权益等6个方面出台25项具体措施，奋力打造国际一流营商环境、提高城市竞争力。

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