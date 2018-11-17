人民网>>财经

打造西部地区对欧全面合作新窗口

刘 畅

2018年11月17日08:55  来源：中国经济网
 
原标题：打造西部地区对欧全面合作新窗口

　　2017年5月份，中国首个对欧合作综合服务平台——“中国—欧洲中心”在四川省成都市高新区正式投入使用。这里是“一带一路”对外开放和中国西部对欧全面合作的新窗口，也是中国—欧盟投资贸易科技合作洽谈会的永久会址。作为“一带一路”和长江经济带的重要交会点，成都“中国—欧洲中心”将助推成都成为西部对外交往中心，形成全面开放新格局。

　　“随着‘一带一路’倡议不断得到更多响应，中国企业‘走出去’的频率越来越高，他们需要与发展相匹配的外籍人才，越来越多的外籍人才也来到了中国。”任丽娟与来自世界各地的同事们共同运营了“老外HERE”服务平台，选址正是“中国—欧洲中心”。

　　任丽娟说，如今“老外HERE”已经为上万名外籍人才在中国的生活和工作提供服务，还帮助成都乃至全国多家企业“走出去”匹配到了合适的外籍专家、学者。“‘中国—欧洲中心’周边有数十家‘一带一路’相关国家的机构、企业入驻，工作上我们常合作，生活中也相处融洽。”任丽娟说。

　　走进“中国—欧洲中心”，浓郁的“欧洲风”扑面而来。这座高达192米的人字形建筑共有21万平方米。第一层设有“一带一路”欧洲国家展示馆，第二层为欧洲商品贸易展示区，这两层是专为欧洲机构和企业提供的展厅，他们可以在这展示最新的技术和贸易产品。

　　2017年7月份，成都高新区对外发布《关于推动“中国—欧洲中心”建设的若干政策》，对欧洲及“一带一路”相关国家机构、企业、人才入驻“中国—欧洲中心”给予房租减免、运营补贴、配套服务等多项扶持。

　　一系列扶持政策吸引了不少企业入驻。成都高投云端商业管理有限公司副总经理李佳介绍，入驻企业需要满足一整套严格的评估、筛选和退出标准。“我们希望打造一个良好的生态服务体系，让入驻企业的员工能安心在这里工作、生活。”李佳说。

　　与此同时，成都也借助欧洽会的桥梁作用与欧洲多个国家展开了深入交流合作。

　　2016年，成都高新区与素有法国“硅谷”之称的索菲亚科技园签订合作协议结为“姊妹园区”。2017年6月份，成都高新区12位青年企业家前往索菲亚科技园开展为期10天的学习考察。2017年7月份，成都高新区与英国谢菲尔德创新园区签订结为“姊妹园区”的合作协议，双方将在航空航天、运动健康等领域展开深度合作。

　　2018年6月，成都提出高水平打造西部国际门户枢纽的目标。成都高新区正以成都天府国际机场为纽带，加快建设成都天府国际空港新城。“‘中国—欧洲中心’可以快速衔接成都天府国际机场、蓉欧快铁等交通枢纽。成都高新区还将研究配套各类政策，推动中欧合作发展再上新台阶。”成都高新区改革创新局副局长贺凯丰说。

(责编：朱江、袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网
 

推荐阅读

47种抗癌药价格 15日起平均降11.3%　　华商报讯（记者 李琳）来自陕西省卫生健康委消息，包括陕西在内的14省区进口抗癌药品联合议价工作完成，共有包括格列卫在内的47个抗癌药品议价成功，与14省现行挂网价格和2017年采购量相比，平均降幅11.3%，11月15日即执行新价格。 …【详细】

财经

北京市消协发布“双11”提示：切勿直接转账汇款　　原标题：市消协：“双11”勿直接转账汇款 “抢红包”、“扫二维码得优惠”，看到网页上跳出这样的提示，莫忙点击。北京市消协提醒消费者，一些不法分子趁着“双11”的热潮引诱消费者点击钓鱼链接。因此消费者不要随意点击网页、手机中的不明…【详细】

财经

六部委联合清理整顿低速电动车 严禁新增产能　　人民网北京11月8日电 （张晓赫）无序发展的低速电动车正迎来相关部门的源头管理。 今日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》（以下简称“《通知》”），要求各地方开展…【详细】

财经

多地供暖限产脱离"一刀切" 以"污染"定企业开关　　随着供暖季的来临，新一轮错峰限产启幕。《经济参考报》记者获悉，作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明…【详细】

财经

郭树清：坚决消除金融服务民企的隐形壁垒　　□ 经济日报·中国经济网记者 陆 敏 近年来，针对民营企业金融服务中的难点和焦点，金融管理部门采取了一系列措施，助推民营企业持续健康稳定发展。围绕贯彻落实习近平总书记近日在民营企业座谈会上发表的重要讲话，经济日报记者11月7日采…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved