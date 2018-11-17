原标题：打造西部地区对欧全面合作新窗口

2017年5月份，中国首个对欧合作综合服务平台——“中国—欧洲中心”在四川省成都市高新区正式投入使用。这里是“一带一路”对外开放和中国西部对欧全面合作的新窗口，也是中国—欧盟投资贸易科技合作洽谈会的永久会址。作为“一带一路”和长江经济带的重要交会点，成都“中国—欧洲中心”将助推成都成为西部对外交往中心，形成全面开放新格局。

“随着‘一带一路’倡议不断得到更多响应，中国企业‘走出去’的频率越来越高，他们需要与发展相匹配的外籍人才，越来越多的外籍人才也来到了中国。”任丽娟与来自世界各地的同事们共同运营了“老外HERE”服务平台，选址正是“中国—欧洲中心”。

任丽娟说，如今“老外HERE”已经为上万名外籍人才在中国的生活和工作提供服务，还帮助成都乃至全国多家企业“走出去”匹配到了合适的外籍专家、学者。“‘中国—欧洲中心’周边有数十家‘一带一路’相关国家的机构、企业入驻，工作上我们常合作，生活中也相处融洽。”任丽娟说。

走进“中国—欧洲中心”，浓郁的“欧洲风”扑面而来。这座高达192米的人字形建筑共有21万平方米。第一层设有“一带一路”欧洲国家展示馆，第二层为欧洲商品贸易展示区，这两层是专为欧洲机构和企业提供的展厅，他们可以在这展示最新的技术和贸易产品。

2017年7月份，成都高新区对外发布《关于推动“中国—欧洲中心”建设的若干政策》，对欧洲及“一带一路”相关国家机构、企业、人才入驻“中国—欧洲中心”给予房租减免、运营补贴、配套服务等多项扶持。

一系列扶持政策吸引了不少企业入驻。成都高投云端商业管理有限公司副总经理李佳介绍，入驻企业需要满足一整套严格的评估、筛选和退出标准。“我们希望打造一个良好的生态服务体系，让入驻企业的员工能安心在这里工作、生活。”李佳说。

与此同时，成都也借助欧洽会的桥梁作用与欧洲多个国家展开了深入交流合作。

2016年，成都高新区与素有法国“硅谷”之称的索菲亚科技园签订合作协议结为“姊妹园区”。2017年6月份，成都高新区12位青年企业家前往索菲亚科技园开展为期10天的学习考察。2017年7月份，成都高新区与英国谢菲尔德创新园区签订结为“姊妹园区”的合作协议，双方将在航空航天、运动健康等领域展开深度合作。

2018年6月，成都提出高水平打造西部国际门户枢纽的目标。成都高新区正以成都天府国际机场为纽带，加快建设成都天府国际空港新城。“‘中国—欧洲中心’可以快速衔接成都天府国际机场、蓉欧快铁等交通枢纽。成都高新区还将研究配套各类政策，推动中欧合作发展再上新台阶。”成都高新区改革创新局副局长贺凯丰说。

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